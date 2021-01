No basta con solo decretar medidas restrictivas en las ciudades o comunas, ello debe contar con un respaldo tangible para la comunidad, los emprendedores, quienes viven el día a día, remarcó el Alcalde de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Lamentablemente en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento en los casos positivos de coronavirus en la región, lo que ha llevado, por ejemplo, a que Puerto Aysén, Chacabuco e Islas Huichas retrocedan en el plan paso a paso del Gobierno y hoy estén en cuarentena.

En el caso de la ciudad Chile Chico, hoy se encuentra en fase 2, lo que significa cuarentena durante los fines de semana. Medidas que son dispuestas única y exclusivamente por la autoridad sanitaria, aclaró el Alcalde Ricardo Ibarra.

“La situación de las cuarentenas y debido a muchas consultas que hace la gente a diario, quiero explicar a los vecinos y vecinas que, el Alcalde no decreta las cuarentenas. La administración y las decisiones en torno a la pandemia del Covid – 19, tienen exclusiva responsabilidad en el Ministerio de Salud, en este caso, a través de la Seremi y los organismos competentes”.

Debido al aumento de los casos positivos en la comuna de Chile Chico, por parte de los facultativos especializados en pandemia, no se descarta que se pueda retroceder a fase 1, instancia que buscaría lograr un control de la enfermedad. Medidas que el ejecutivo y las autoridades sectoriales han ido implementando en otras comunas, pero que no van de la mano con un apoyo real a la ciudadanía, a los emprendedores, a quienes viven el día a día, reclamó el Alcalde Ricardo Ibarra.

“La cuarentena si bien teóricamente nos protege, igual mata todos los pequeños emprendimientos y este tema del coronavirus ha sido tan mal tratado que se dicta algo y no viene ninguna medida adicional. Ya llevamos un año de errores, porque los mismos errores que cometió Mañalich yo creo que lo está cometiendo el actual Ministro de Salud”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, insiste en que las cosas no se están haciendo bien en torno a los efectos del coronavirus, citando el ejemplo de Puerto Bertrand, donde se requieren medidas en apoyo a los vecinos y vecinas del lugar, sumando a lo que ha estado haciendo el Municipio.

“Respecto a lo que está pasando en Bertrand, yo creo que hay que tomar medidas, porque en realidad no he visto ninguna medida seria. Somos los únicos que hemos llegado ahí tratando de ayudar, pero la situación es compleja, es una pequeña localidad, el único local comercial que abastecía el pueblo no está trabajando porque sus dueños están en cuarentena. Entonces, la solución no es solamente decretar medidas restrictivas, dejar a toda la gente en la casa, que tampoco es la solución, porque ya después de un año no hay credibilidad, la gente ya no cree en todas estas medidas cuando ve en la televisión los aeropuertos y los aviones llenos”.

Finalmente, la autoridad comunal se mostró disponible a colaborar y coordinar acciones junto a otros servicios pero bajo medidas serias y con ayuda concreta hacia la gente, donde el Gobierno junto con decretar restricciones dé a conocer las medidas paliativas que permitan a las familias de la región y particularmente de la comuna de Chile Chico estar tranquilos y no quedar en la incertidumbre.