En los próximos días el equipo de la Clínica Dental Municipal realizará la misma acción en Puerto Guadal.

Chile Chico.- La Clínica Dental de la Municipalidad de Chile Chico ha buscado los espacios para continuar los tratamientos a sus pacientes y en particular a los adultos mayores. Es así que, la semana recién pasada la odontóloga y su equipo de apoyo estuvieron en Mallín Grande, para instalar prótesis a adultos mayores.

“Estuvimos en la localidad de Mallín Grande terminando un proceso de prótesis que habíamos comenzado el año 2020 y que debido a la pandemia tuvimos que suspender. Finalmente pudimos insertar las prótesis, las atenciones las realizamos en la posta de salud de Mallín Grande, donde siempre nos han facilitado el espacio, nosotros llevamos nuestro material y en ese lugar poder atender a los pacientes”, detalló Ángela Zapata, profesional a cargo de la Clínica Dental Municipal.

Ángela Zapata, afirmó que la Clínica Dental ha trabajado de forma descentralizadora, llegando a las distintas localidades de la comuna, es por ello que, pronto esperan realizar la misma acción en Guadal. “Nos quedan pendientes algunas atenciones en Puerto Guadal, que no se pudieron realizar porque los pacientes que tenemos allá justamente no se encontraban. Así es que, yo creo que durante esta semana o la siguiente, estaremos programando nuevamente un día de atenciones y poder finalizar esos tratamientos”.

Tal como ha ocurrido con los proyectos, la actual gestión municipal busca que cada uno de los departamentos y servicios que posee la Municipalidad de Chile Chico, no solo estén presentes en la cabecera comunal, sino que también en Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal.