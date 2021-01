Adultos y Adultas Mayores de Mallín Grande, sector el Viviano, Fachinal y de otras zonas rurales del interior de Chile Chico, resultaron beneficiados con teléfonos inteligentes para mantener contacto con sus familiares y tener a su disposición, por ejemplo, conexión directa con organismos de emergencia.

Chile Chico.- Este apoyo se logró después del desarrollo de la campaña “Vamos Chilenos” y que ahora la fundación “Conecta Mayor” se encuentra ejecutando con la colaboración de las Municipalidades. Haciendo entrega y capacitando a las personas en la utilización de esta herramienta tecnológica.

Paola González, es funcionaria del Municipio de Chile Chico y quien está a cargo de hacer llegar los equipos a los beneficiarios y beneficiarias.

“La Fundación Conecta Mayor, a través de la Municipalidad de Chile Chico hace entrega de teléfonos inteligentes, marca Samsung, los que vienen con chip, conectividad, con plan de llamadas e internet, todo por un año. Por cualquier cosa ellos tienen el instructivo, los teléfonos vienen con aplicaciones instaladas de fácil acceso para el adulto mayor, con iconos grandes. Aparte de eso, se les entregan dos kit de insumos, ahora, le entregamos el primero y a fines de mes llega el segundo, además, se les enseñó a usar los teléfonos, para que puedan, por ejemplo, realizar video llamadas con sus familiares que estén lejos”.

Noel Ulloa del sector de Fachinal es uno de los beneficiados con estos artículos de comunicación y señaló que, “para mí es muy bueno, porque en realidad en esta zona estamos un poco aislados, pero se nos va ablandando el peso de la carga que tenemos. Estoy agradecido del personal de la Municipalidad, todos ponen un granito de arena para esto”.

La vecina de Mallín Grande, Teresa Díaz, se mostró sorprendida al ser beneficiada con este apoyo. “Súper bien, no me lo esperaba, el teléfono que tengo era bastante viejito, estaba fallando un poco, así es que, esto me viene muy bien. Me voy a ahorrar un año de teléfono, eso es lo más importante, por ello, muy agradecida y la verdad no lo esperaba”.

“El Viviano” es un sector de muy difícil acceso, pero de gran belleza natural, es en ese lugar donde vive don Laureano Espinoza, quien agradeció el beneficio que le permitirá estar comunicado con sus seres queridos. “Es algo importante lo que están haciendo, es algo para felicitar, porque a veces quedamos incomunicados y nos complica un poco la vida. Pero ahora estamos más comunicados con este teléfono, se valora también la visita del Alcalde, así es que esto es importante para nosotros”.

Es importante mencionar que, cada adulto mayor beneficiado con el teléfono recibió una clara y sencilla capacitación para utilizar el móvil, saber lo que contiene y poder conectarse con sus familiares mediante video llamada.