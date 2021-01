Convertir a más chilenos en nuevos propietarios es una de las misiones del Ministerio de Bienes Nacionales, en este sentido, regularizar los títulos de dominio fue uno de los principales desafíos en el año de la pandemia. En los últimos 12 meses y mediante entregas a domicilio y ceremonias realizadas bajo estrictas medidas de protocolo, se han entregado 7.867 a lo largo de todo Chile, mientras que otros 4.382 títulos están listos para ser entregados (12.249 títulos aceptados en total).

“Estamos muy contentos de haber podido continuar entregando títulos de dominio a más familias a través del programa Chile Propietario. Sabemos lo importante que es para los chilenos convertirse en propietarios, hay que considerar que muchos de quienes postulan, han vivido por décadas en el mismo lugar, han formado sus familias y han puesto todos sus esfuerzos por concretar ese sueño. En total se tramitaron en total 22.512 casos, un importante logro en la historia del Ministerio”, aseguró Álvaro Pillado, subsecretario de Bienes Nacionales.

Durante este tiempo, Bienes Nacionales también ha logrado reducir los tiempos de tramitación, con el objetivo de que las personas tengan la respuesta a su solicitud en un tiempo no mayor a 2 años. Para postular a la regularización de un inmueble, se puede concurrir a las Secretarías Regionales Ministeriales u Oficinas del Ministerio de Bienes nacionales. También es posible realizarlo ingresando al portal www.bienesnacionales.cl, y así evitar los riesgos de contagio en pandemia.

“En nuestra región y en lo que va de enero ya hemos hecho entrega de 10 carpetas con títulos de dominio, lo que nos insta a seguir en esa línea, para que al finalizar el 2021 tengamos unos 150 nuevos propietarios. Este trámite es muy importante, ya que, en el futuro, quienes cuenten con su título, podrán optar a diferentes beneficios como mejoras a sus terrenos, nuevas construcciones y la posibilidad de acceder a diferentes subsidios del Estado”, añadió la Seremi de Bienes Nacionales Aysén, Ana María Mora.

Requisitos para postular

Los requisitos para poder postular a la regulación de una vivienda son: tener la posesión material de un terreno, sin problemas de deslindes, de forma continua y exclusiva por un tiempo no inferior a 5 años; no tener un juicio pendiente con personas que discutan el dominio o posesión del inmueble; como tercer requisito, la vivienda que se desee regularizar debe tener un avalúo fiscal no superior a 800 Unidades tributarias mensuales si es rural y 380 UTM si es Urbano. Además, el bien raíz debe tener límites claros, de cualquier tipo, sean naturales o artificiales, los que deben ser aceptados por los colindantes (vecinos). Finalmente, la persona que quiera postular, debe haber realizado hechos positivos en el inmueble, es decir, arreglos o mejoras en el terreno, instalación de servicios, corte de maderas y plantaciones, entre otros.