Por orden de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el Alcalde Ulloa debía ponerlo en funcionamiento la primera semana de enero de 2021.

Cochrane.- El Concejal Miguel Aravena Torres, indicó que el Juzgado de Policía Local de Cochrane, está funcionando desde el día 04 de enero, recordando que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dio un plazo perentorio al Alcalde hasta el día 02 de enero de 2021, para cumplir con lo ordenado en Resolución del Pleno de la Ilustrísima Corte de fecha N°44 del 28 de octubre de 2020, bajo apercibimiento de arresto y abrir una causa por desacato en su contra.

La Jueza titular, Sra. Pamela Guerrero Robledo, ya está en funciones en dependencias de la I. Municipalidad de Cochrane, ubicadas en calle Esmeralda N°398, recibiendo y tramitando las causas que conforme a la ley le corresponde a este tipo de Tribunales de carácter local. Para ello los ciudadanos pueden llenar un formulario judicial, asistir en forma presencial (cuando las restricciones sanitarias lo permitan), o entregar una denuncia por escrito en tres copias, a fin de que se inicien los procesos respectivos.

El concejal Aravena, relevó la importancia que tiene para la comuna contar con esta instancia después de tantos años ya que las causas eran derivadas al Juzgado de Policía Local de Chile Chico, procesos que eran engorrosos y lentos, “no era expedito ni oportuno, sobre todo cuando habían toma de declaraciones, presentación de pruebas documentales y/o oposición de partes en alguna materia”, indicó.

Además recordó que las comunas de la Provincia Capitán Prat, eran las únicas de la región de Aysén que no poseían un Juzgado de Policía Local y que las comunas de Villa Ohiggins y Tortel deberán ahora tramitar las causas que son de competencia de este tipo de Juzgados en Cochrane, según lo dispone la ley N°15.231 en los incisos finales de los arts. 6° y 14° que indica: “…para el caso de las comunas que no cuentan con esta clase de jueces, las correspondientes causas deberán ser conocidas y resueltas por el Juzgado de Policía Local más inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó y que cuente con un juez que sea abogado.”

Finalmente resaltó que la principal virtud de estos juzgados, es acercar la justicia a la gente, abordar aquellos aspectos que la legislación mayor no ve, aquellas situaciones más domésticas, como lo son por ejemplo las vinculadas a la ley de tránsito, las ordenanzas y decretos municipales, ley de rentas municipales, ley del consumidor, a ley general de urbanismo y construcciones y su ordenanza, ley de alcoholes, ley de tenencia responsable de mascotas, ley de votaciones populares y escrutinios, ley sobre áreas silvestres protegidas, entre otras materias, concluyó.