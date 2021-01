Como agrupación queremos expresar a través de la correspondiente declaración pública

de manera abierta, clara y transparente lo siguiente:

1- A través de un completo análisis y recopilación de información financiera

actualizada, de empleabilidad y de otros ítems de nuestros representados del

sector turismo, queremos expresar de manera directa y enfática a la opinión

pública y a la ciudanía de nuestra querida región de Aysén que actualmente nos

encontramos en un verdadero estado de abandono y en una situación crítica y

dramática producto de la actuales medidas sanitarias y restricciones emanadas por

el plan paso a paso derivadas del combate a la pandemia.

2- Nuestro sector antes de la pandemia entregaba más de 4 mil empleos entre

directos e indirectos, que aportaban al desarrollo económico de nuestra región y

generaba una actividad potente no sólo con una amplia oferta al turista, sino que

también ha derivado en una serie de planes de inversión, de infraestructura, de

herramientas, de personal y sobre todo con altos cargos fijos por ser una región

con uno de los índices más altos de costo de vida de nuestro país.

3- Nos encontramos desde hace varios meses parados, sin poder trabajar, sin poder

tener ningún tipo de ingreso debido a las restricciones producto del manejo actual

de la pandemia que ha entregado un sinnúmero de trabas, no sólo de ingreso de

turistas a la región, sino que también de nuestra propia gente dentro de las

comunas de Aysén.

4- La situación se hace cada vez más compleja para nuestro sector y lo peor es que no

se ve una salida en el corto plazo y estamos en plena temporada estival. Nos han in

visibilizado ya que no hay, hasta ahora, ningún rescate de medidas económicas

que nos permita respirar en medio de este problema.

5- Por lo tanto solicitamos a las autoridades regionales, al sector de economía y sobre

todo a las autoridades políticas de nuestra región tratar a la brevedad este tema,

con celeridad, oportunidad y urgencia y colocar sobre la mesa medidas concretas

con un calendario de ejecución de las mismas para poder rescatar a miles de

emprendedores, operadores, dueños y arrendatarios de locales , transportistas de

turismo y sobre todo a los trabajadores de nuestra región que se dedican directa e

indirectamente a este hermoso rubro ya que muchos de ellos son el sustento de su

familia.

6- Somos ayseninos, merecemos ser escuchados. Sabemos que la pandemia nos ha

afectado a todos, que nos tenemos que seguir cuidando, entregando un servicio

con calidad, con todas y cada una de las medidas de resguardo que la propia

autoridad nos ha impuesto y que hemos cumplido con creces (los contagios y

brotes no se han originado en lugares de servicios turísticos, sino que en las fiestas

clandestinas, en las aglomeraciones de los centros comerciales y en lugares intradomiciliarios).

7- Queremos dialogar, queremos ser escuchados, queremos seguir siendo parte del

desarrollo productivo de nuestra querida región. Queremos seguir dando a

conocer nuestras bellezas incomparables, nuestra cultura, nuestra manera de vivir,

nuestras raíces, nuestra idiosincrasia a sus visitantes y a nuestra misma gente y

sobre todo seguir representando nuestro sello Patagonia al mundo.

8- Finalmente estaremos atentos a la respuesta de nuestras autoridades para fijar a

la brevedad conversaciones que nos permitan rescatar del abandono a nuestro

sector y que sólo está resistiendo por la voluntad de nuestros representados pero

ya sin herramientas que permitan financiar las enormes deudas que hemos

contraído para poder mantenernos durante el año 2020 e inicio de este 2021.