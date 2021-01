La mañana de este lunes, el Alcalde Ricardo Ibarra, sostuvo una reunión con la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito, oportunidad en la que se abordaron diversas materias relacionadas con la pandemia, como por ejemplo, la necesidad de que exista una barrera y control en el sector de Puerto Ibáñez, con el fin de la pesquisa de cualquier incumplimiento sanitario sea advertido antes de que las personas viajen hacia Chile Chico.

Chile Chico.- “Este control debe estar en Puerto Ibáñez, porque cada vez que llegan personas que no corresponde que se trasladen o que sus papeles no permiten el ingreso a la ciudad, finalmente e independiente del sumario sanitario y las sanciones que se apliquen, la persona igual queda en Chile Chico uno o dos días dando vueltas. Porque no existe la forma como esa familia o esa persona que no debía viajar o que no tiene el PCR que corresponde se devuelva, ya que la barcaza no realizará un viaje para aquello”, manifestó el Alcalde de Chile Chico.

Ricardo Ibarra, también planteo a la autoridad sanitaria su preocupación por el polémico “permiso de vacaciones”, ya que no es posible que las comunidades deban someterse a medidas restrictivas, mientras personas de otros lugares pasean sin ningún inconveniente. Además, cree que es importante que se analice la posibilidad de Chile Chico ascienda en el plan paso a paso.

“Respecto a la política que me parece del todo equivocada, en el sentido de haber dado estos permisos de vacaciones, el país está colapsado, uno ve las playas llenas de gente, los aeropuertos, los terminales y aquí mismo. Todos queremos que haya turismo, pero que las condiciones sean iguales para todos, no puede ser que mientras los habitantes de una ciudad estén encerrados, se siga dando permiso para que gente de otros lugares ingrese a nuestra ciudad. Eso no es bueno, se pierde la confianza, se pierde el sentido de que no podemos estar pagando solamente nosotros el costo de la aplicación de una medida que a todas luces es equivocada. Nosotros necesitamos pasar a fase 3 o 4, porque no podemos nosotros estar encerrados y ver la ciudad llena de gente que no es de nuestra comuna”.

Empatizando con los vecinos y vecinas de Puerto Bertrand, quienes hace algunos días hacían público su malestar por la demora en conocer los resultados de sus PCR, el Alcalde Ricardo Ibarra, dio a conocer su preocupación por este tema a la Seremi de Salud.

“Resulta inconcebible de que 7 u 8 días se demore un examen de PCR con todo lo que significa para la familia, para el paciente que está esperando ese resultado no sabe qué hacer. Cuando se da negativo, es por lo menos una conformidad de que no está contagiado, pero cuando es positivo, también estuvo la posibilidad de haber contagiado a parte de su familia. Entonces, creo que debe ser lo más rápido posible y en ese contexto, nosotros le ofrecimos a la Seremi todo lo que tiene el Municipio a su disposición para que este trámite se agilice más”.

En tanto, la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, siguió atenta cada uno de los planteamientos hechos por la autoridad comunal y se comprometió a escalar cada una de las peticiones, en específico lo que refiere a una barrera sanitaria en Ibáñez, mencionó que ello es competencia del ejecutivo y del jefe de las fuerzas, pero que dará a conocer el requerimiento.

“Recordemos que las barreras son del Ministerio del Interior, son barreras de las fuerzas de orden y seguridad, por lo tanto, el Alcalde nos ha solicitado formalmente que exista un control de la Armada o quien así lo disponga el General de Ejército a la subida de la barcaza en Ibáñez y no a la bajada. Esto es para minimizar el tema de que ingrese gente sin permiso y no tenga la opción de devolverse y las implicancias que eso tiene, porque a esas personas se les cursa un sumario sanitario que finalmente se traduce en dinero que deben pagar, porque de lo contrario quedan con una deuda del Estado”.

Respecto a la posibilidad de que Chile Chico ascienda en el plan paso a paso y mejore su condición, la Seremi de Salud, explicó que en la última semana se ha visto una disminución de los casos positivos, si esto continua podrían haber buenas noticias, según lo disponga el Ministerio, indicó Alejandra Valdebenito.

“La verdad es que, nosotros esperamos que esta semana los números tengan un comportamiento muy similar a la semana que acaba de pasar, recordemos que se evaluó desde el domingo pasado hasta este sábado y el número de casos nuevos bajó muy notoriamente, esperando que se mantenga así esta semana. Con dos semanas consecutivas, nosotros creemos que estamos en condiciones de solicitar al Ministerio un avance en el plan paso a paso. Sin embargo, la capital regional retrocedió a fase 2 y si no logramos mantener la cifra o disminuirla es muy probable que muchas comunas de la región tengan que retroceder a cuarentena. El Ministro entrega noticias de avance y retroceso los días lunes y jueves”.

Finalmente, el Alcalde Ricardo Ibarra, valoró que en Chile Chico se haya instalado una residencia sanitaria, ya que era un espacio necesario, con el fin de evitar que las personas de la comuna que deben realizar cuarentena tengan que viajar a Coyhaique.