Este martes llegó a diversos teléfonos un mensaje de texto en el que bajo su nombre se anuncia una candidatura a concejal por la capital regional que no es efectiva.

Coyhaique.- Tras la viralización de un mensaje de texto en el que se anuncia su candidatura a concejal, lo que es falso y que además llegó a diversos teléfonos celulares en Coyhaique, el actual candidato a alcalde del pacto Chile Vamos (IND-PRI), Eugenio Canales interpuso este martes una denuncia ante la Fiscalía a fin de que se determine el objetivo de esto y se sancione penalmente a sus responsables.

Sobre la situación que lo llevó a interponer la denuncia, el abogado y candidato a alcalde por Coyhaique, Eugenio Canales, comentó que “he sido alertado por muchas personas que me han enviado imágenes que dan cuenta de un mensaje de texto o SMS que ha sido enviado a diferentes teléfonos celulares en la comuna y región, desconozco el alcance total que puede llevar de momento. Es una cadena de información que lleva a error o inducir a un error a la comunidad, por cuanto, utilizando mi nombre señala que voy de candidato a concejal, lo que no es efectivo dado que voy de candidato a alcalde en el mes de abril del presente año”.

“En mérito de los antecedentes que hemos reunido y lo que ha generado en la comunidad, he interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público a fin de que se inicie la investigación sobre estos hechos porque eventualmente podrían estar configurando el delito de usurpación de identidad, según el artículo 214 del código penal”, detalló el abogado y candidato a alcalde.

“Ésta situación es grave por cuanto se utilizan nombres de personas y puede generar una confusión o mal utilizar con otros fines. Afortunadamente, hemos realizado la denuncia de forma oportuna para que los entes persecutores inicien la investigación, establezcan quienes son los responsables y los sancionen penalmente por los hechos. Esperamos que esta situación no le genere un impasse a ninguna otra persona y que tampoco se utilicen sus nombres para enviar mensajes cuando no lo han autorizado como en este caso”, concluyó Canales.