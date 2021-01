En compañía de vecinos y vecinas de Puerto Bertrand, el Alcalde Ricardo Ibarra, el jefe de obras (s) Gustavo Cruces y el inspector técnico de la obra Héctor Vera, hicieron entregan del terreno a la empresa constructora de José Marín e Hijos limitada, quienes construirán la “sala multipropósito padre Antonio Ronchi”.

Chile Chico.- Este es un proyecto que fue consensuado con la comunidad, destacó el Alcalde Ricardo Ibarra, debido a que el antiguo edificio fue declarado inhabitable y con su estructura en pésimas condiciones.

“Esta solución fue consensuada con los vecinos en dos o tres o reuniones, debemos reconocer que tuvimos algunos inconvenientes en primera instancia, pero finalmente los vecinos y vecinas tomaron la decisión, no fue una determinación única del Municipio sino que fue consensuada con la comunidad, los que viven habitualmente acá, los que están todo el año, los que llevan toda una vida en Bertrand y que hoy los vemos acá. Esta es la ceremonia de entrega de terreno a la empresa que se va a hacer cargo de la construcción de este nuevo y moderno edificio que viene acorde a lo que es Puerto Bertrand, una localidad eminentemente turística, donde faltaba un lugar, por ejemplo, donde hubieran baños públicos que es una necesidad sentida de la comunidad. Esto va a ser entregado para toda la comunidad, así es que, hoy damos inicio a las obras con mucha fe y esperanza que pronto esté terminada y que sea un punto de encuentro para todos los vecinos y más, por ello, estamos mucho más contentos al verlos a ellos ratificando esta firma”.

El jefe de obras (s) en la Municipalidad de Chile Chico, Gustavo Cruces, detalló lo que contempla el proyecto de la “sala multipropósito padre Antonio Ronchi de Puerto Bertrand”.

“Esta obra fue contratada por la empresa José Marín e Hijos limitada, través de licitación pública por un monto de $88.030.000 IVA incluido. Ellos tienen por su oferta 120 días de plazo para ejecutar la obra, es decir, hasta el 28 de mayo. Este proyecto se compone básicamente de 180 metros cuadrados totales de intervención, donde existirá un stand de artesanías, un estar – comedor, una cafetería, servicios higiénicos, una oficina de administración y también una pequeña área museográfica. Además, se convertirá en un paradero para aquellas personas que tenían que salir a 700 metros de distancia para conseguir el bus que pasa por la ruta 7, una vez concluida esta obra lo van a poder hacer acá y en condiciones óptimas”.

Un vecino y dirigente social de muchas organizaciones de la localidad es don Oscar Astudillo, quien puso en valor el importante trabajo descentralizador de la actual gestión municipal, resaltando que se esté iniciando un nuevo proyecto que reemplaza una casa que había cumplido un ciclo.

“Felizmente cumplió un ciclo la construcción que había, porque eso fue construido por allá por el año 70, entonces, ya no podía sobrevivir más. Así es que, muy buena la determinación de desarmarla y hacer algo nuevo. Destacar también que, este alcalde que tenemos ahora, es uno de los pocos que realmente se ha preocupado de la localidad, porque como somos la última parte territorialmente de la comuna, habitualmente los lugares más lejanos son los que menos se apoyan, pero con este alcalde si hemos tenido apoyo”.

Pedro Zanzana es uno de los pobladores más antiguos de Bertrand, quien junto con reconocer los avances que ha tenido la localidad los últimos cuatro años, también asegura que era necesario construir algo nuevo donde hoy se inicia el proyecto impulsado por la Municipalidad.

“Principalmente nosotros estábamos de acuerdo que aquí se construya algo nuevo, porque esto ya estaba hasta peligroso porque la madera y las bases de la casa antigua ya estaban todas podridas. Este proyecto es bueno y cualquier utilidad que preste es importante. También destacar el compromiso del alcalde, porque cuando estuvo reemplazando hubo trabajo y movimiento acá, después cuando entró de alcalde no han fallado las peguitas, además, hay adelantos y ahora la gente no se ha ido”.

El inicio de las obras de la “sala multipropósito padre Antonio Ronchi de Puerto Bertrand”, es un nuevo acto de descentralización que ha impuesto la gestión del Alcalde Ricardo Ibarra.