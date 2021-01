Hace tres meses se conformó Mesa de Trabajo que tiene relación con el Trastorno del Espectro Autista, instancia que tiene por objetivo visibilizar esta condición, erradicar mitos frente a ella y educar a la comunidad sobre lo que significa el TEA.

Andrea Fuentes, Psicóloga Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud Aysén, señaló que “el Servicio de Salud Aysén, acogiendo la solicitud realizada por las familias que componen las asociaciones TEAcompañamos y Asperger Patagonia, ha instalado una mesa de trabajo conjunto, que busca potenciar y mejorar el abordaje del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la red asistencial. Dicho trabajo tiene como carta de navegación las directrices del Programa Nacional de la Infancia y Adolescencia, el Plan Nacional de Salud Mental, y por supuesto, la mirada de quienes son usuarios, cuidadores y familiares, en tanto, constituyen un aporte fundamental para abordar estrategias, teniendo presente la experiencia de quienes conviven con esta condición de Salud y así atender a criterios locales en la planificación que estamos desarrollando”.

Entre los desafíos que se han planteado en esta mesa de trabajo se destacan el contar con un catastro de niños y adolescentes que cuenten con diagnostico; definir servicios y mecanismos de continuidad asistencial para el abordaje del TEA; organizar capacitaciones para los equipos de la Atención Primaria de Salud con la finalidad de mejorar la pesquisa, a fin de generar mayor oportunidad en el diagnóstico, como así también desarrollar un plan de trabajo 2021.

Por su parte, Pamela Alarcón, presidenta de la Asociación TEAcompañamos, manifestó que “las necesidades de las familias son múltiples, pero principalmente se basan en el diagnóstico temprano, idealmente dentro de los 5 primeros años de vida; derivación y atención multidisciplinaria y con personal capacitado en TEA, como así también la atención durante todo el ciclo vital, es decir no solo en la infancia, sino que exista una continuidad de la atención en la adolescencia y la adultez, que además involucre a la familia”.

Cabe destacar, que en esta mesa de trabajo participan el Servicio de Salud Aysén, COSAM, y las organizaciones locales Asperger Patagonia y TEAcompañamos.

¿Qué es TEA?

El TEA es un trastorno de origen neurobiológico, que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

No está determinada su causa y es, además, una “discapacidad invisible”, ya que no lleva asociados rasgos físicos diferenciadores. El TEA acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, pero puede manifestarse maneras muy distintas: no hay dos personas con TEA iguales; dependerá de su propio desarrollo personal y de los apoyos que pueda tener, así como de si presenta o no discapacidad intelectual asociada y también de su nivel de desarrollo del lenguaje.