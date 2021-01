Cada día son menos los casos positivos de Covid – 19 en Chile Chico, pero sin embargo, la también conocida “ciudad del sol”, se mantiene en la fase 2 del plan paso a paso creado por el Gobierno. Esto es algo que preocupa e inquieta a los vecinos, vecinas y familias de la localidad, ya que, a razón del bueno comportamiento sanitario por varios días, esperaban que la autoridad sectorial entregue noticias positivas y un avance a fase 3 o 4.

Chile Chico.- La misma preocupación es la que ha manifestado en reuniones y públicamente el Alcalde, Ricardo Ibarra, quien señaló que desde la Municipalidad de Chile Chico y sus distintas áreas, siempre ha existido una actitud colaborativa con los entes de salud. Pero tanto dialogo y buen comportamiento de la ciudadanía, no ha sido tomado en cuenta por el ejecutivo.

“Desde el comienzo de esta pandemia nosotros hemos tenido una actitud de permanente colaboración en cada una de las políticas que ha implementado el Ministerio y el hospital local, colaborando más allá incluso de los que nos corresponde como Municipio, pensando siempre que esta es la mejor forma como evitamos el contagio y como protegemos a nuestros vecinos. Sin embargo, este dialogo ha sido inútil, nosotros hemos tratado en estas últimas semanas de buscar la justificación técnica de porque seguimos en etapa dos y porque otras comunas que tienen la misma situación de nosotros han ido avanzando. Siempre tenemos la explicación de que el Ministro, de que se van a reunir en Santiago, pero debiera ser un dato estadístico que todos conozcamos, respecto a cuándo avanzamos o cuando retrocedemos”.

La máxima autoridad de la comuna de Chile Chico, cree definitivamente que lo ocurre hoy en día es que, no existe voluntad política por parte del Gobierno para que Chile Chico avance.

“He llegado a la conclusión de que no existe una voluntad política de salir adelante, cuando estuvo la Seremi de Salud la semana pasada acá en Chile Chico, también le hicimos ver el mismo tema, porque no sabíamos finalmente cual era el criterio bajo el que se tomaban las decisiones. Lo hemos discutido, lo hemos conversado, sin embargo, uno se topa con un gigante que es Santiago, cuando te dicen, Santiago lo decide, pero allá no sé cómo decidirán. Yo creo que los Ministros deciden efectivamente, pero en base a la información que reciben de las regiones y es ahí donde estamos topando, en el sentido de que, seguimos una semana más en la misma fase. Pero esto pasó la semana pasada también, o sea, estamos en la misma situación y ello derivo que estuviéramos un fin de semana más en cuarentena, con todo lo que eso significa”.

El Alcalde Ricardo Ibarra, apela al agotamiento de la ciudadanía con esto de la pandemia, donde está claro que todos nos debemos cuidar, pero existe el cansancio emocional, el encierro, el tema social y económico que se ven tremendamente afectados.

“Ya llevamos casi un año y el agotamiento no es solamente por el tema de la contingencia sanitaria, sino que también hay un agotamiento mental, un agotamiento económico, de no saber qué hacer con la familia, sobre todo en la época de verano. Más aun cuando tratan de crear esta situación de alarma en la ciudad, cuando en la práctica no tenemos más de cinco casos y si tomamos todas las medidas podemos prevenir aún más todo esto. Pero este fin de semana solo tenemos dos casos, no se justifica que la cuarentena siga en la etapa 2, yo he hecho un llamado permanente a la autoridad de salud, converse con ella hoy en la mañana y nuevamente me encontré con la misma explicación de que tenemos que esperar la resolución del Ministro, tenemos todo para que se decida que Chile Chico pase a la etapa 3”.

El aumento de los casos positivos de Covid – 19 en algunas zonas del país y de la región, se deben a juicio del Alcalde Ibarra, en las malas decisiones adoptadas precisamente por las autoridades de Gobierno a nivel central, por ejemplo, con el permiso de vacaciones.

“Además, recordar que la mayor fuente contagio ha sido la toma de decisiones que ha tenido justamente la autoridad nacional, en el sentido de decretar, por ejemplo, estos permisos de vacaciones que le autorizan a la gente recorrer el país de lado a lado y en el caso de nosotros nos mantiene encerrados. Sin embargo, las calles, los caminos de nuestra Patagonia están llenos de turistas, eso me parece injusto y eso es lo que produce este desencanto en todas las familias, ante el hecho de que, tengamos que estar todos encerrados mientras que un sector de nuestro país puede vacacionar libremente. Esto es algo que vemos también a través de los medios de comunicación, como lo aeropuertos, las playas, las calles de otras ciudades están llenas de personas transitando libremente, por ello, debiera haber una política más clara que nos proteja a todos”.

Por último, y ante tantas medidas restrictivas, el Alcalde Ricardo Ibarra, llamó a las autoridades regionales y centrales a pensar en la comunidad, en las familias, en los emprendedores, los pequeños y microempresarios, en quienes viven del día a día, quienes se han visto tremendamente afectados, muchas veces, por decisiones del todo equivocas por parte del ejecutivo y la autoridad de salud.