La senadora se mostró preocupada por el “débil equipamiento” del tendido de cables de la fibra óptica. “El cableado se está desplegando sin conocer la realidad geográfica, meteorológica de nuestra región, claramente la estructura no soportará”, indicó la parlamentaria.

Aysen.- “La Fibra Óptica Austral (FOA), constituye un proyecto emblemático dentro de los desafíos de conectividad en territorio austral, disminuyendo con ello la brecha digital en la que se encuentran las zonas extremas. Sin embargo, su infraestructura tiene serias debilidades”, señaló la senadora Ximena Órdenes Neira.

Recorriendo la región, la parlamentaria y vecinos han dejado en evidencia la debilidad de los tendidos de fibra óptica en la región. “Hemos comprobado que los postes que soportan el cableado de fibra óptica bastante endebles, con largueros o postes de pino, entre medio de bosques y que claramente no serán suficiente para hacer frente al clima de nuestra región”, indicó Órdenes Neira.

En este sentido, la senadora recordó: “con el diputado Alinco enviamos un oficio a la Subsecretaria de Telecomunicaciones y también a la Intendencia Regional para que se fiscalice esta situación, porque lo que no podemos tolerar es que se haga una gran inversión para asegurar la conectividad, pero que esté en constante riesgo por no considerar un aspecto tan fundamental como el clima de nuestra zona”.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes Neira recalcó que “la fiscalización es urgente, porque existe una baja altura en la que se encuentra el tendido de la red de cable de fibra óptica, hay tramos donde el tendido pasa entremedio de árboles, el material de los postes es de un material endeble y que no será duradero en el tiempo, atendido la humedad de nuestra zona y, además, el material utilizado para la fijación de postes es ripio y piedras. Es decir, una infraestructura débil, deficiente para la fibra óptica tan necesaria para Aysén”, puntualizó.