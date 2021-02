El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, valoró que las autoridades del Ministerio de Salud hayan decidido decretar el avance en el plan paso a paso de “la ciudad del sol”, aclarando que su reclamo no es un tema personal con la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, de quien resalta su labor, sino que, todo obedece a un “sentir ciudadano” y que no se justificaba mantener por más días la fase 2.

Chile Chico.- “Una discusión que tuvimos con la Seremi de Salud sobre esta medida que creíamos injusta tenerla casi diez días demás, porque efectivamente el nivel de casos que teníamos no se justificaba continuar en fase 2, considerando los pocos casos que teníamos en Chile Chico urbano. Yo quiero destacar que las diferencias que pueda tener una autoridad política como el Alcalde, representan exclusivamente el sentir ciudadano. Aquí no hay rivalidades personales con la Seremi, de quien destaco en su labor”.

Ibarra, enfatizó que, siempre ha existido la mejor voluntad a colaborar en todo lo que esté al alcance del Municipio en bien de superar esta pandemia.

“Desde el minuto uno de esta pandemia nosotros hemos tenido la mejor disposición a colaborar en cada una de las acciones del Ministerio, del hospital y la autoridad sanitaria. Así es que, en ese contexto no hay que perderse, nosotros estábamos reclamando algo que creíamos que era justo y a la vez nos parecía injusto estar en la misma situación de otras comunas que si estaban en etapa 3 o 4. Por lo tanto, seguiremos reclamando cuando corresponda, con el respeto y con la fuerza para que la gente tenga respuestas claras”.

Finalmente, el Alcalde Ricardo Ibarra, mencionó que la disposición a colaborar se hace efectiva, por ejemplo, en poner a disposición recintos municipales tanto en Chile Chico como en las localidades del interior, donde se realizará la vacunación contra el coronavirus.