Se trata de una tecnología que podría disminuir ostensiblemente la polución por biomasa en la capital regional.

Coyhaique.- En los últimos años la ciudad de Coyhaique lidera los índices de contaminación ambiental por material particulado del país, en su mayoría proviene de las viviendas residenciales, asociada a la alta frecuencia de combustión de leña, que no cumple con los estándares de calidad y secado.

Esta situación está en el ojo de las autoridades y es por eso, que cada año desde abril a septiembre, se mantienen medidas contenidas en el plan de descontaminación 2,5 (PDA), que buscan disminuir la contaminación en la cuenca de Coyhaique. Esfuerzos se hicieron y se siguen haciendo, el trabajo intersectorial ha permitido recambio de calefactores, proyectos de aislación térmica y diversificar –todavía de manera incipiente- la matriz energética. Pero no es suficiente.

En este escenario, la ciencia de calidad es prioritaria. Contar con investigaciones y alternativas para acelerar el proceso de descontaminación de las ciudades ayseninas se coliga con medidas políticas, al amparo de la exploración y sondeo ambiental.

Imaginemos. ¿Cómo cambiaría la calidad de vida de los coyhaiquinos y coyhaiquinas si la ciudad lograra disminuir en un 70% las emisiones de material particulado? ¿De qué manera impactaría esta situación en el gasto e inversión en salud?

Lo que parece lejano en la actual condición de la capital regional, con un fuerte componente cultural por el uso de la leña, puede hacerse realidad gracias a las investigaciones que lleva adelante el Laboratorio Eco Climático del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y su proyecto de investigación, “Análisis ambiental y social, abatimiento de material particulado” financiado por el Gobierno Regional, también conocido como proyecto Filtros y que “busca observar y analizar desde una perspectiva amplia y desde varias dimensiones, una tecnología que podría colaborar en disminuir los niveles de contaminación en Coyhaique”, precisó la ingeniera civil química, Manuela López Arancibia.

No es solo un proyecto del Laboratorio Eco Climático del CIEP, por cierto, es un trabajo multidimensional, donde coinciden varias instituciones académicas y públicas.

¿Cómo funciona la tecnología de filtros?

Se trata de precipitadores electrostáticos que se colocan en los caños de las viviendas que cuentan con estufas o cocinas a leña, de tal modo que su instalación permite disminuir en un alto porcentaje la emisión de partículas al ambiente. “El proyecto está diseñado y pensado para que 45 filtros, de precipitadores electrostáticos se instalen en 45 viviendas de Coyhaique, las que fueron elegidas por el municipio, pensando en que el público objetivo son adultos mayores, familias vulnerables y que sean las cocinas a leña”, matizó la ingeniera civil química.

El principal objetivo es reconocer si esta tecnología logra disminuir la contaminación, “porque uno de los objetivos finales es proyectar esto. Ahora son 45, en Coyhaique tenemos casi 24 mil viviendas, entonces cabe preguntarse qué pasaría si de esos 45 pasamos a cientos o miles de filtros y cómo afectaría y mejoraría la calidad del aire que respiramos”, dijo la investigadora del Laboratorio Eco Climático.

Cuarenta de estos filtros son donados por el Gobierno Suizo y 5 son de producción local chilena, los que serán instalados en el ducto de humo que se encuentra dentro de la casa, mientras que los demás se instalarán cerca de la salida de la humareda del caño. “Estos precipitadores electroestáticos lo que buscan es ionizar el material particulado y que éste se adhiera a las paredes del caño y luego con un proceso de limpieza muy parecido al tradicional, esta contaminación se remueve hacia la parte baja de la cocina para que no salga emitida al ambiente”, explicó López Arancibia.

Los precipitadores se han usado exitosamente en la industria con una remoción en torno al 99%, y estos filtros son una adaptación a la realidad domiciliaria, “aunque hay que precisar que los hogares suizos distan muchos de los chilenos y de Coyhaique”, matizó la ingeniera e investigadora.

La empresa a cargo de las instalaciones es Bijit Proyectos SpA, que gestionó el apoyo de la Facultad de Mecánica de la Universidad de Santiago (USACH), de tal modo que observaciones de esa Casa de estudios Superiores lograron establecer una remoción en torno al 70%.

Sensores

El proyecto incluye también una etapa de disposición de sensores que miden el material particulado presente en la atmósfera, diseñados por la Universidad del Desarrollo (UDD), en conjunto con el Laboratorio Eco Climático, los que se instalarán tanto dentro como fuera de las viviendas, “y que nos van a permitir hacer un comparativo de las calidades de aire, cuánta contaminación tenemos dentro y fuera de las viviendas, con o sin el filtro”, informó Manuela López.

Cabe recordar que el trabajo de los profesionales del Laboratorio Eco Climático logró en 2019 determinar los puntos de la ciudad de Coyhaique que mayor contaminación mantienen en los meses de otoño-invierno.

El trabajo multidisciplinario lo integran la Universidad de Aysén, que es la encargada de realizar la evaluación social del proyecto, Seremi de Energía, la Municipalidad de Coyhaique, Bijit Proyectos SpA, Universidad de Santiago, Universidad Del Desarrollo y Gobierno Regional, todo liderado por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).