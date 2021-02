Vehículos fueron infraccionados por incumplimiento del Decreto 158 de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y sus modificaciones, el que fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos.

Aysen.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, informó que la Unidad Regional de Pesaje Móvil de Vialidad recientemente detectó a camiones que intentaron pasar por los puentes Exequiel González y Senador Sergio Sepúlveda con una carga mayor a la establecida como capacidad máxima, tratando de soslayar la señalización dispuesta en el sector que indica claramente el límite establecido.

“Tenemos que lamentar una vez más que personas inescrupulosas hagan caso omiso a las recomendaciones que hemos dado en variadas oportunidades y decidan soslayar las señales que se encuentran dispuestas en la Ruta 7 norte, las que indican claramente la capacidad máxima que soportan los puentes, para tratar de ingresar a la región con camiones con sobrepeso. En horas de la mañana el pasado 31 de enero fueron controlados dos vehículos en la Ruta 7 Norte, uno de ellos circulaba con 47,39 Toneladas, y el otro con 49,59 Toneladas. Ambos vehículos fueron infraccionados, debido a que no cumplen con el Decreto 158 de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y sus modificaciones, el que fija el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos, lo que incluye a los puentes mencionados que tienen un límite de carga de 30 Toneladas por lo tanto, no se respetó la distribución de pesos por eje, y la señalización instalada. Esto es lamentable, porque estas personas junto con afectar su propia vida y la de los pasajeros que van con ellos, también pueden afectar directamente la conectividad de las comunidades que habitan el sector norte de la región, quienes necesitan mantener su conectividad vial con otros puntos del país para abastecerse de alimentos y generar desarrollo productivo, económico, turístico, y para quienes viajan regularmente desde y hacia la décima región. Así que invitamos a toda la comunidad a tomar conciencia del daño que pueden hacer al no cumplir con el máximo de carga que tiene una infraestructura y a cuidar los puentes, que son construidos para beneficio de toda la comunidad”, afirmó el SEREMI del MOP.