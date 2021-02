Usuarios de la Ruta 7, aproximadamente 75 km. al sur de Coyhaique, en el Parque Nacional Cerro Castillo, informaron de la presencia de una cría de huemul atropellada en el sector del arroyo el Copihue cercano a la Piedra el Conde.

Cerro Castillo.- Personal de guardaparques del mencionado Parque Nacional, concurrieron al lugar donde efectivamente se logró observar a un huemul (hembra) que se encontraba junto al cuerpo de su cría no mayor a tres meses, la que por una inspección inicial se determinó que había sido atropellada, situación que generó curiosidad en los automovilistas, aglomerándose una veintena de personas para observar el ejemplar junto al cuerpo de su cría y presenciar la labor de los guardaparques en la toma de datos y retiro del cuerpo del sector.

En relación a este hecho, Felipe Henríquez Raglianti, Seremi de Agricultura señalo, “Se trata de una noticia muy lamentable, la pérdida de un huemul macho, producto de la irresponsabilidad de un conductor al interior de la ruta 7 en Parque Nacional Cerro Castillo. Lamentamos mucho este hecho, hemos realizado una campaña importante desde que asumimos la administración del presidente Sebastián Piñera para poder trabajar en conjunto, no solamente desde los servicios del Ministerio de Agricultura, como el Servicio Agrícola Ganadero y la Corporación Nacional Forestal, sino que también coordinados con las Gobernaciones Provinciales de Coyhaique y General Carrera, Carabineros de Chile, Ejercito, voluntarios de INJUV, con las organizaciones no gubernamentales como Tompkins Conservation, solo por nombrar algunas.

Por su parte, Matías Vial Orueta, director regional SAG, “Lamentamos profundamente este hecho, la necropsia realizada confirmó la muerte por un trauma con características de atropello, se trata de una cría macho, de dos meses aproximadamente, una cría que no podrá seguir sumando ejemplares a la población, que se encuentra fuertemente afectada en su condición sanitaria, por lo que acciones como atropellos, son tremendamente negativa para esta población.”,

El Director Regional de CONAF, Andrés Bobadilla, señaló lo lamentable de este hecho ya que habían transcurrido 2222 días sin registros de atropellos en el Parque Nacional, lo cual representaba un enorme logro como consecuencia de los patrullajes constantes y campañas educativas.

Es pertinente señalar que los atropellos de fauna silvestre representan una causa de mortalidad relevante en nuestro país y región, pero más lamentable aun es cuando se trata de un ejemplar de nuestro hermoso ciervo andino, objeto de tantas amenazas y adversidades, pero siempre bregando por superarlas ayudado por estos territorios que son los Parques Nacionales, establecidos justamente para protegerlos y facilitar su reproducción e incrementar sus poblaciones

Finalmente, el Seremi de Agricultura, junto a los directores de Servicios realizan un llamado a conducir a la defensiva, a no exceder los 60 kilómetros por hora al interior del en el Parque Nacional Cerro Castillo, es responsabilidad de todos cuidar y proteger la fauna silvestre.