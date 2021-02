Se trata de un proyecto con financiamiento Subdere, levantado por el área de Secplac, supervisado por Obras y que entregará solución sanitaria a 15 familias de apartados sectores rurales del interior de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Solo emoción es la que se vive al escuchar los relatos de los beneficiarios y beneficiarias con soluciones sanitarias en apartados sectores del área rural de la comuna de Chile Chico. Algo que pudieron palpar in situ autoridades nacionales, provinciales y locales, encabezadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo María Paz Troncoso y el Alcalde Ricardo Ibarra.

Esta es una iniciativa que contó con el financiamiento de la Subdere y que fue diseñada en la oficina de planificación, hoy bajo la supervisión de la dirección de obras municipales se cumple el sueño de al menos 15 familias que dejan atrás los antiguos pozos negros y hoy cuentan con un espacio moderno y que cumple todas las normativas sanitarias.

Hasta el sector laguna la Manga, en las cercanías de Puerto Guadal llegaron las autoridades a constatar el desarrollo de las obras y lo que significa para los beneficiarios este proyecto, específicamente en el predio de la señora Sonia Saigg, la Subsecretaria María Paz Troncoso, se mostraba feliz de que el trabajo mancomunado entre la Subdere y el Municipio de Chile Chico entregue estos resultados.

“Una experiencia muy gratificante porque nosotros vemos hoy día en terreno como esos sueños, esas ideas que surgen de los municipios se hacen realidad y permiten llegar con inversión y con mejor calidad de vida a muchos vecinos que tantas veces por estar más alejados en localidades dispersas, no logran encontrar soluciones tan básicas como de agua potable o contar con una ducha caliente. La verdad esta ha sido una visita muy grata, porque hemos visto junto a la familia de la señora Sonia, como verdaderamente el trabajo que hacemos como Subdere en conjunto con el Municipio llega a los vecinos directamente”.

En tanto, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, junto con poner en valor el trabajo coordinado con la Subdere, resaltó que en esta gestión municipal el enfoque ha estado centrado en las personas, las familias y quienes requieren mejorar su calidad de vida, independiente el sector donde se encuentren.

“Esta caseta sanitaria no solamente es una estructura de cemento, sino que en si es cambiar la vida de las personas. Vimos al inicio de este proyecto cual era el baño que tenía la señora Sonia y lo que tiene ahora, en realidad cuando uno ve este tipo de proyectos, estas construcciones, se siente orgulloso de la oportunidad que Dios le dio de poder ayudar a las personas. Porque más allá del valor económico que pueda tener esta caseta con todas las comodidades, con agua caliente, con agua potable en medio del campo, en medio de la cordillera, representa cambiar la vida de las personas, quienes por sus propios medios jamás la podrían construir, porque son familias que han vivido toda una vida en la Patagonia y no han tenido las comodidades que el Estado debiera darles. Pagar esta deuda es un compromiso de todos y sobre todo de nuestra gestión que está centrada en las personas”.

La señora Sonia Saigg es una vecina del sector laguna la Manga, en las cercanías de Puerto Guadal y resaltó el cambio que significa contar con una solución sanitaria junto con agradecer a todos quienes hicieron posible esta iniciativa.

“Yo me siento orgullosa porque hoy tengo la comodidad que en un pueblo hay y acá no lo tenía, por eso me siento orgullosa, muy contenta y ojala que a muchos más les llegue este beneficio. Todas las autoridades siempre estuvieron al lado de nosotros venían siempre a verlos, a ver el trabajo, a inspeccionar las obras. Antes teníamos pozo negro y ahora es más practico todo, más de lujo y ahora me siento muy feliz por la vida que teníamos antes”.

En esta visita a terreno también participó la Gobernadora Vanessa Vásquez, el encargado regional de Subdere Sebastián Ponce, el director de obras (s) Gustavo Cruces, el ITO Luis Maldonado junto a otros beneficiarios como Edilio Soto del sector la Rinconada y Edgardo Pinilla del sector Rio León.