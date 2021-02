Verduras, flores, artículos nuevos y usados, ropa, tecnología, artículos para mascotas, plantas, libros, artesanías y mucho más tuvo esta actividad, organizada por la Municipalidad de Chile Chico, a través de su área de Fomento Productivo.

Chile Chico.- Más de cuarenta puestos improvisados y con el cariño de cada uno de los emprendedores y emprendedoras de la “ciudad del sol” junto a la organización de la Municipalidad mediante su área de Fomento Productivo, se realizó la “Primera Feria Libre de Chile Chico”.

Esta iniciativa se llevó a cabo en un espacio que ha sido recuperado en la actual administración municipal y que se ha transformado en el punto de visita obligado tanto de la gente local como de los visitantes, “el paseo del sol”.

Aportar a la economía, brindando los espacios que la ciudadanía necesita y pensando ya en replicar esta exitosa iniciativa, se mostró el Alcalde Ricardo Ibarra, quien puso en valor el trabajo y creatividad del equipo municipal en tiempos pandemia.

“Ha sido súper difícil todo el periodo de la pandemia, pero la creatividad y el trabajo de mis compañeros de toda la Municipalidad han hecho posible esta jornada, porque hacer esto no es fácil. Ha sido complejo este periodo, estos cuatro años no han sido fáciles en realidad y en tiempos de pandemia igual, pero ver que la gente responde de esta manera, todos manteniendo la distancia, todos con mascarilla, todos cuidándonos y viendo la alternativa de un ingreso familiar. Así es que, muy contento del éxito de esta primera feria, estamos evaluando desde ya la posibilidad de una segunda versión y así continuar, porque la economía circular funciona así y está es una oportunidad de vender”.

Para el encargado de Fomento Productivo en la Municipalidad de Chile Chico, Sady Jerez, esta fue una actividad con bastante éxito y donde se cumplieron todas las exigencias para que nuestros emprendedores y emprendedoras puedan ofrecer sus productos a la comunidad.

“Nuestra Municipalidad y el área de Fomento Productivo estamos muy contentos, ya que, junto a la feria tenemos un área de venta de hortalizas que ha sido todo un éxito, netamente los productos cultivados acá. Así es que, muy contento porque la gran cantidad de personas que se inscribió están vendiendo, están sacando cuentas muy alegres de los productos que están ofreciendo. De esta forma esperamos junto a nuestro Alcalde, nuestros colegas que están a cargo de las distintas actividades, evaluar cómo realizar una segunda feria, estamos con todos los papeles, permisos y autorizaciones”.

Alejandra Fuentealba es integrante de la brigada animalista “lo único que tengo” de Chile Chico y puso en valor el desarrollo de la feria libre, ya que, les permite reunir fondos para efectuar las distintas acciones que lleva a cabo esta organización en bien de mascotas y principalmente de animales que son abandonados en la vía publica.

“Es fundamental para la brigada contar con recursos para poder esterilizar a los perritos abandonados, sirve para comprar antiparasitarios, difusión para que las personas aprendan más sobre el cuidado de las mascotas. Por ello, esta fue una excelente iniciativa, porque no se pueden hacer muchos beneficios y se requieren los recursos, entonces, fue muy bueno que el Municipio haya hecho esta feria”.

Con productos para el cuidado animal y varias novedades en tecnología llegó hasta la feria, Leandro Cruz, quien destacó la posibilidad de ser parte de esta instancia propiciada por el Municipio de Chile Chico. “Me parece muy bonita experiencia que le den la posibilidad a la gente de participar en esta feria, de traer nuestros productos, ofrecerles cosas nuevas, artículos novedosos, que es lo que más compra la gente. Se han llevado hartos cortaúñas para gatos, comida para perro, conserva para perros y gatos, sachet con alimento para mascotas”.

Esta fue una nueva instancia que organiza la Municipalidad de Chile Chico pensando en la comunidad, en los emprendedores y emprendedoras locales. Feria libre que se espera replicar, con el fin de continuar ocupando los espacios públicos recuperados en la actual administración, ofreciendo una alternativa a quienes tienes sus productos y a la comunidad que los pueda adquirir.