Se calcula que en el mes de junio se alcanzaría el umbral de vacunación con un 80% de la población inoculada. Esto daría seguridad y tranquilidad a los padres y apoderados.

Cochrane.- El Concejal Miguel Aravena Torres, indicó no compartir la pretensión de las autoridades de educación en torno al regreso de alumnos a clases presenciales a partir del mes de marzo. Si bien se ha indicado que serán de carácter voluntario, comunas como Cochrane, no están preparadas para funcionar en cualquiera de las modalidades propuestas.

Para el Concejal, no existen planes consolidados de retorno seguro en los establecimientos educacionales, se basan en ideas fuerza, generalidades en algunos casos, sobre cómo se abordaría un eventual retorno a clases presenciales, reflejados en el Plan Anual de Educación Municipal, PADEM 2021. Tampoco hay claridad sobre la disponibilidad de recursos económicos frescos para los municipios, para hacerse cargo de este complejo desafío.

Recordó que a finales de de 2020, se realizó una consulta a los padres y apoderados de la escuela básica Hernán Merino Correa, que arrojó que cerca del 80% de ellos no enviaría a sus hijos a clases presenciales por temor a los contagios y el 85,5% indicó que este establecimiento no estaba preparado para recibir en forma segura a los niños. Esto también se podría extrapolar al liceo Austral Lord Cochrane, con análoga inquietud. También se debe considerar que los directivos, docentes y asistentes, tendrían que realizar un doble esfuerzo, tanto para atender a los pocos alumnos presenciales, como a los que seguirían con la modalidad aplicada durante el año anterior, esto es, trabajo y soporte a distancia.

Finalmente, el Concejal Aravena valora el esfuerzo de las autoridades por vacunar a los profesores y asistentes de la educación mayores de 60 años, como una manera de fomentar el retorno a clases presenciales, pero cree que vale la pena esperar unos meses hasta alcanzar la inmunidad colectiva, ya que actualmente no están dadas las condiciones para un retorno seguro de la población escolar en Cochrane.