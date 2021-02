El parlamentario se reunió con Blas Muñoz, uno de los microempresarios afectados en Cerro Castillo.

Coyhaique.- Ante la serie de cuestionamientos surgidos tras conocerse el hecho que el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, fue parte del directorio de la compañía Brotec, empresa que tiene obras detenidas en tres puntos de la región y mantiene deudas con distintos emprendedores regionales, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con uno de los microempresarios afectados y envió un oficio de fiscalización a la Contraloría General de la República solicitando antecedentes por la posible existencia de un conflicto de interés.

Según el legislador, “esta empresa tiene al menos tres obras detenidas en nuestra región; un tramo de la carretera Austral en Cerro Castillo, un tramo del camino entre Coyhaique y Puerto Aysén y el muelle de Melinka. Este último es especialmente preocupante, porque fue adjudicado el año 2020, cuando ya se conocían los problemas económicos de la empresa”.

Calisto agregó que “Con el oficio de fiscalización que estamos enviado, esperamos que Contraloría se pronuncie sobre la existencia de un posible conflicto de intereses, porque el actual Ministro de Obras Públicas fue parte del directorio de esta empresa. Queremos transparencia en este tema y que esta compañía pague las deudas que tiene con los microempresarios locales”.

“Esta empresa mantiene altas deudas con distintos emprendedores. Se trata de una compañía enorme, que maneja grandes cifras de dinero, entonces que le deban plata a alojamientos y restaurantes locales es vergonzoso e inaceptable”, señaló.

El legislador indicó que “existe una corresponsabilidad por parte del Estado, el MOP no puede mirar para el techo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo en la región producto de las estafas cometidas por la empresa Brotec. En el camino que quedó inconcluso entre Coyhaique y Puerto Aysén incluso se han perdido vidas humanas. Por eso es importante que el Estado se pronuncie por lo que está sucediendo”.

Uno de los afectados es Blas Muñoz, de la empresa Pensión Roxana, quienes estaban a cargo del Casino y la alimentación de los trabajadores en la ruta 7 a la altura de Cerro Castillo. “Al principio la empresa pagó una factura muy pequeña, luego empezaron los atrasos y se acumularon cuatro facturas por un monto de 17 millones de pesos. Desde el 15 de diciembre que se paralizaron todos los trabajos en Castillo”.

Con respecto a la relación del actual Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, con la empresa Brotec, Muñoz señaló que “nos da como rabia y vergüenza. En esta empresa hay familias y nombres connotados, como la familia Matte y gente con mucho dinero. Ahí ya nos dio rabia, porque cómo es posible que familias tan grandes vengan a estafar acá. El broche de oro fue enterarnos que el Ministro del MOP había tenido una relación con la empresa Brotec, lo que podría generar ya un caso de corrupción”.

Finalmente, el microempresario, quien acusó haber recibido amenazas anónimas por destapar este caso, afirmó que “la empresa Brotec fue la misma que dejó abandonado un tramo del camino a la salida de Coyhaique, camino que tiene tres pistas sin ninguna demarcación. Si tú te fijas, ahí no hay ninguna señalética, y en un punto, en el arenal, hemos tenido varios accidentes, con muertos incluso. Sería bueno poner atención en estos contratos, porque podría haber algún tipo de responsabilidad criminal por estos contratos que no se terminaron”.