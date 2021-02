Un recinto con una gran cantidad de títulos para los amantes de la lectura, mayor espacio, más iluminado, colores llamativos e instalaciones cómodas, es el nuevo espacio que por instrucción de la autoridad comunal fue diseñado por el área de Administración, mientras que los trabajos los ejecutó la dirección de obras municipales.

Chile Chile.- Continúa la recuperación y mejora de espacios destinados a la comunidad, mediante la actual gestión municipal de Chile Chico, esta vez, se entregaron a la comunidad las nuevas instalaciones de la biblioteca “Tehuelche”. Un lugar más amplio, más cómodo, con mejor iluminación, colores llamativos y un espacio muy acogedor, especial para los amantes de la lectura.

El Alcalde Ricardo Ibarra, dijo sentirse orgulloso de cómo avanza la comuna, teniendo como eje principal las personas, sus necesidades y las instancias para el desarrollo intelectual mediante la reapertura de renovados espacios públicos, como lo es la biblioteca “Tehuelche”. En ese sentido, la autoridad puso en valor el trabajo de los funcionarios que administran y están a cargo de estas nuevas instalaciones.

“Todo un mérito de nuestros compañeros de trabajo, felicitar al área de cultura, a Cristian, Rocío y Paola, porque fue una ardua tarea y finalmente se logró esto, una biblioteca con mucha luz, con mucho color, para los niños y la gente que viene se puedan sentir cómodos. Quienes gustan de la lectura, podrán venir a un lugar cómodo y con todas las medidas de seguridad en tiempos de pandemia, para proteger la salud de todos los que vienen acá. Así es que, desde ahora están abiertas las puertas para todos, la idea fue tener este espacio y otros como siempre quisimos, abiertos a la comunidad y eso hoy lo convertimos en realidad”.

Paola González, es quien está a cargo de la biblioteca “Tehuelche” y también invitó a toda la ciudadanía no solo de Chile Chico sino que también del interior de la comuna y a todos quienes quieran visitar el recinto para disfrutar de la lectura.

“Darle la bienvenida a toda la comunidad, porque ya han venido algunos vecinos, ayer vinieron personas de Mallín Grande a conocer el recinto, a pedirme libros. Así es que, feliz de que esto sea algo nuevo, porque está más grande, tienen lindos colores, ello invita a que la gente venga a leer, los niños a jugar. Tenemos muchos libros nuevos, nos ha llegado de todo, tenemos literatura de todo tipo, revistas desde un condorito hasta enciclopedias, lo que busques encontraras en la biblioteca Tehuelche”.

Una conocida vecina y dirigenta local, Patricia Gallardo, estuvo en la reapertura de la biblioteca municipal y se mostró sorprendida del cambio, invitando a la comunidad a conocer este recuperado espacio público.

“Me parece fantástico, este lugar quedó maravilloso, esta irreconocible, no es como el lugar que había antes. Esta maravilloso, yo invito a la gente que traiga a sus pequeños un ratito, cuando ande en el centro de compras o haciendo algún trámite, pasen a este lugar porque no se van a arrepentir. Esta precioso, me encantó, felicito a los chicos de la biblioteca, realmente se pasaron, está muy bonito el recinto, hay una cantidad enorme de libros, espacio para los amantes del ajedrez y más”.

En la biblioteca “Tehuelche” ya están preparando el programa de actividades como, cuentacuentos, charlas, conversatorios, entre otras iniciativas, siempre bajo las medidas que impone la autoridad sanitaria.