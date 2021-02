El legislador se reunió con el titular de la cartera y además envió oficio al Ministerio.

Coyhaique.- En el marco de una reunión que sostuvieron de forma virtual, el diputado Miguel Ángel Calisto le solicitó al Ministro de Salud, Enrique Paris, que se considere lo antes posible en el proceso de vacunación nacional a todas las personas con enfermedades crónicas, independientes de su edad, como así también a los voluntarios de Bomberos y a los dirigentes sociales.

Según el legislador, “me reuní con el Ministro de Salud a quien le solicité la inclusión de los pacientes crónicos de todas las edades para que sean priorizados en el plan de vacunación que se realiza a nivel nacional. Para reforzar nuestra solicitud, enviamos también un oficio formal al Ministerio solicitando esto”.

Calisto agregó que “hay muchos pacientes que tienen diversas patologías y que no son adultos mayores, pero que tienen enfermedades crónicas. Hay otras personas que han sido trasplantadas y que requieren priorización, porque en el caso de contraer la enfermedad, esta puede ser fatal. Este es un grupo de riesgo que no está siendo considerado y creemos que es fundamental incluirlo lo antes posible en el proceso de vacunación”.

Finalmente, el diputado Calisto indicó que “en el mismo contexto, también solicité incluir a todos los voluntarios del cuerpo de bomberos de país debido a la relación directa que mantienen con la comunidad, así como también a las y los dirigentes sociales, que durante toda la pandemia han estado con sus comunidades, con sus organizaciones y no han sido considerados en la primera línea”.