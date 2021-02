En la actividad también participaron los candidatos a Concejal Mario Figueroa, Arnaldo Cruz, Teresa Aguilar y Patricia Gallardo.

Chile Chico.- En el acceso al “paseo del sol” uno de los tantos espacios que en su gestión como Alcalde ha logrado recuperar y entregar para la comunidad, Ricardo Ibarra Valdebenito, lanzó su campaña a la reelección, acompañado también de candidatos a Concejal.

“Con las manos limpias y sin denostar a nadie”, fueron sus palabras frente a quienes lo acompañaron en el inicio de la campaña para un nuevo periodo frente a la Municipalidad de Chile Chico.

“No necesitamos denostar a nadie para poder brillar, brillamos con luces propias, con nuestras ideas, con nuestro trabajo y sobre todo con las manos limpias, eso es lo más importante. Hoy día empezamos esta aventura, agradezco a los candidatos a Concejales por esta acá, por atreverse a crear una comunidad diferente. Comenzamos este camino, el que se logra mostrando lo que hemos hecho, pero también diciéndole a la gente que tenga confianza, que nosotros estamos trabajando para ellos. Todos los días estamos pensando que hacer en beneficio de la gente, sobre todo de quienes más necesitan, los que durante años esperaron una oportunidad para cambiar una ciudad haciéndola más alegre, más dinámica, basada en la armonía, en el humanismo, pero por sobre todo respetando a las personas”, señaló Ricardo Ibarra.

La presidenta de la Democracia Cristiana comunal Chile Chico, Paulina Hernández, se mostró feliz del resultado del lanzamiento de campaña del camarada Ricardo Ibarra.

“Muy contentos por el desarrollo de la actividad y no solo por eso sino que por alegría que se vive en este momento, la cordialidad, es algo que ha caracterizado esta administración del camarada Ricardo Ibarra, algo de que como partido también nos hemos preocupado de mantener y siempre destacar de nuestro camarada. Así es que, muy contentos por la participación de la comunidad, por la participación de la gente y esto demuestra una vez a toda la ciudadanía, también a nuestra región, de que no estamos equivocados, vamos por una buena senda y vamos por más”.

Teresa Aguilar, es actual Concejala (PS) de la comuna de Chile Chico, busca la reelección y quiso agradecer el apoyo de la gente en la caravana de lanzamiento de campaña. “Más que agradecida por el apoyo de nuestra gente, contenta a la vez, porque aquí se ve el respaldo de la gente hacia nuestro Alcalde y hacia mí que vamos a la reelección. Muy agradecida de nuestros vecinos, por ello estamos felices y apoyarlos en todo, estamos seriamente trabajando para la comunidad”.

Quien enfrenta un nuevo desafío es la conocida vecina y dirigenta de “la ciudad del sol”, Patricia Gallardo, quien está convencida que la comunidad quiere la continuidad de la actual administración municipal, donde se pueden también sumar nuevos rostros.

“Yo creo que las imágenes lo dicen todo, la gente quiere seguir con esta administración, ya que, el pueblo siempre pide dignidad porque nosotros queremos seguir en un pueblo unido, sin disturbios, sin peleas y me gustó que la gente salga a la calle a mostrar su apoyo a don Ricardo, también a los candidatos a Concejales que estamos luchando por llegar al Concejo”.

Mario Figueroa (DC), también es parte de la lista que apoya la candidatura de Ricardo Ibarra. Figueroa, ha trabajado en diversos servicios y ahora, espera el respaldo ciudadano para llegar al Concejo Municipal.

“La verdad es que hoy parte un nuevo proceso, ya tuvimos cuatro años de trabajo, de dignidad, de respeto como decía nuestro futuro Alcalde Ricardo Ibarra, que va a ser ratificado no me cabe duda en las urnas nuevamente. Porque Chile Chico renace, renace con respeto, con inclusión, con trabajo, en cada una de las localidades de nuestro territorio. Mi compromiso es que, desde el Concejo vamos a seguir trabajando en la impronta que ha dado Ricardo Ibarra a este Municipio”.

La caravana de lanzamiento de campaña de Ricardo Ibarra Valdebenito junto a los candidatos a Concejal, recorrió todas las calles de Chile Chico, donde se sumaron vecinas y vecinos, que sin importar color político, respaldan la continuidad de Ibarra en el Municipio, por la gestión inclusiva, pensada en la gente, en los sectores más vulnerables, en la gente de campo, en los adultos mayores, el deporte, turismo, la recuperación de espacios públicos, la descentralización, el bienestar de los trabajadores y mucho más.