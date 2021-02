Hubo charlas y diálogos informativos respecto a reutilización de muchos materiales y cómo es posible reciclar en familia, para el cuidado del medio ambiente.

Chile Chico.- Todo un éxito resultó la jornada de reciclaje organizada por la Municipalidad de Chile Chico, a través de su oficina de Medio Ambiente con apoyo de Fecunda Patagonia de Coyhaique. La actividad consideró recolección de material en “la ciudad del sol” y también se reunió lo que se logró juntar en Puerto Bertrand, Puerto Guadal y Mallín Grande.

Estas son acciones reales de cuidado al medio ambiente y donde ha existido un proceso de aprendizaje y el Municipio ha estado presente para colaborar, destacó el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Agradecer a todos los colegas por el resultado de la actividad, en particular a Patricia Salgado, porque esto no es solamente hoy día, este es un trabajo que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo, ha existido un proceso de aprendizaje que se ve reflejado en que hoy día la comunidad agradece que el Municipio este haciendo esto. La idea es eliminar una cantidad importante de desechos de nuestra comuna y que también se vuelvan a reutilizar, porque ese es el sentido”.

Patricia Salgado, encargada de Medio Ambiente en la Municipalidad de Chile Chico, valoró la colaboración de la ciudadanía en esta jornada de reciclaje.

“Muy satisfechos, la verdad es que no esperábamos tan buena acogida por parte de nuestros vecinos, se ha acercado muchísima gente, porque esta ha sido una actividad netamente familiar, donde se acercó gente hasta con mascotas y han venido a depositar sus residuos. También destacar la participación del interior, hemos recibido bastante carga por parte de nuestros vecinos y agradecer la disposición de nuestro Alcalde Ricardo Ibarra, quien ha facilitado todas las acciones para que esta actividad sea lo más exitosa posible”.

Cerca de una tonelada y media de artículos para reciclaje se reunieron en esta primera jornada, que debido a su éxito el Alcalde Ricardo Ibarra no descartó volver a propiciar en los próximos meses.