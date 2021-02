Recientemente el Alcalde Marcos Silva sostuvo una reunión desayuno con jóvenes que buscan continuar estudios en la educación superior y otros que están desarrollando sus prácticas laborales al interior de la Municipalidad. Es en ese sentido que los adolescentes ponen en valor y agradecen las oportunidades y el apoyo de la Municipalidad de Guaitecas a esta generación.

Melinka.- Jaime Oyarzo, es un joven melinkano que pretende estudiar ingeniería forestal en la Universidad Aysén y comentó que al reunirse con la autoridad comunal y otros de sus compañeros, jamás espero que el Alcalde se comprometa con la cancelación de la matrícula en la casa de estudios superiores.

“El Alcalde nos dio la noticia de que nos va a pagar la totalidad de la matrícula de la carrera a la cual optamos. Ante ello, me sentí muy impactado, porque las personas comúnmente no hacen eso y también me sentí agradecido, primeramente por vivir en esta isla donde hay muchas posibilidades. Muchas personas no lo sienten así, sienten que no hay oportunidades y tienen que salir, yo discuto eso, siendo que acá se puede vivir porque todos nos conocemos y porque todos de alguna forma tratan de ayudarte. Entonces, yo estoy hasta cuarto medio aquí, llevo 17 años y voy a tener la posibilidad de salir a estudiar ingeniería forestal y esta noticia que el Alcalde nos ayude con el pago de la matrícula, es algo totalmente fantástico, como decía, es algo que no se ve, me siento realmente impactado y muy agradecido”.

Miguel Ignacio Cuyul, es un joven que hoy está realizando su práctica profesional en la Municipalidad de Guaitecas y junto con mostrar su agradecimiento por la oportunidad, destacó el gesto del Alcalde Marcos Silva, en comprometerse a cancelar la matricula a alrededor de 15 jóvenes de la isla para puedan iniciar sus estudios superiores.

“Se nos hace llegar una invitación junto a nuestros compañeros y ex compañeros del liceo de Melinka de cuarto medio, donde tuvimos una conversación con la autoridad máxima de la comuna que es don Marcos Silva y el director de educación don Marcos Saavedra. En este encuentro, uno de los puntos importantes fue el proceso de como realizaron la PTU, porque fuimos la primera generación en realizarla y al concluir se llegó a un comentario directamente de don Marcos Silva, donde la noticia nunca antes vista en la comuna fue que, el Alcalde de su sueldo pagara alrededor de 12 a 15 matrículas de jóvenes de la comuna. Entonces, para nosotros esta ayuda fue un alivio”.

Muchos de los adolescentes de la comuna de Guaitecas provienen de familias de esfuerzo y mucho trabajo, pescadores, buzos, recolectores de orilla, dueñas de casa y este apoyo económico comprometido por el Alcalde Marcos Silva, viene a transformarse en una ayuda inmensa para que los estudiantes puedan ingresar a la universidad, institutos o centros de formación técnica. Por ello, todos y todas se mostraron agradecidos y valoraron el compromiso del Alcalde con los jóvenes.