El legislador visitó el sector, donde pudo compartir con vecinos que le plantearon los problemas económicos que están viviendo.

Coyhaique.- Consciente de la grave crisis económica generada por la cuarentena en Coyhaique, el diputado Miguel Ángel Calisto visitó la población El Bosque 1, donde conoció en terreno la difícil situación que están viviendo los vecinos, por lo que hizo un llamado a los distintos servicios y autoridades regionales, tanto municipales como de Gobierno, a que entreguen ayuda una ayuda concreta.

Según el legislador, visitamos a algunos vecinos y vimos la problemática que existe. Hay muchos adultos mayores abandonados y personas en situación de pobreza. Hacemos un llamado a las autoridades regionales, a la Intendencia, la Gobernación y al Municipio, que tienen fondos para apoyar a las familias desde el punto de vista social”.

“Uno puede entregar ayuda, que es lo que hemos estado haciendo desde que comenzó la pandemia, pero acá se requiere mucho más apoyo para los vecinos. Acá no hay junta de vecinos, por lo que no tienen coordinación y complica la entrega de ayuda y se hace mucho más necesaria una ayuda real y concreta”, indicó el legislador.

Calisto aseguró que “en tiempos de cuarentena, en tiempos de una crisis económica donde mucha gente no ha podido trabajar, necesitamos mayor presencia de las instituciones en sectores como el Bosque 1. Es urgente el apoyo social y económico a las familias, especialmente a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas”.

Por su parte, Ana Oyarzo, vecina del sector, indicó que “le pedimos a las autoridades que nos apoyen. La mayoría somos adultos mayores, tenemos que estar con medicamentos y todo. Le pedimos al alcalde que nos ayude, porque yo antes tenía el subsidio del agua y ahora no tenemos nada”.

Finalmente, la vecina señaló que “por favor, pónganse las pilas, acá somos todos pobres, somos todos humildes. Les pedimos al Alcalde y a las demás autoridades que por favor nos ayuden, ayuden a los vecinos de este sector. Ya no se qué esperan para venir a ayudarnos”.