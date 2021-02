Este viernes en tanto, se pagará el IFE correspondiente al mes de febrero donde se espera llegar a más de 12 mil hogares en la región. Postulaciones para el siguiente se iniciará el próximo 5 de marzo.

Coyhaique.- El Presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia y Bono Covid durante los meses de marzo y abril para apoyar a las familias mayormente afectadas por la pandemia del Covid-19.

Estos beneficios están destinados a aquellas familias más vulnerables que se encontraban en comunas en Cuarentena, Transición, Preparación o Apertura, con montos que van desde los $25 mil por integrante a los $100 mil por integrante, de acuerdo con la realidad sanitaria de cada comuna.

El anuncio del Gobierno fue valorado por la Intendenta Regional de Aysén, Margarita Ossa, quien al respecto explicó que “son aportes que sin duda deben ser bien vistos ya que significa que estamos apoyando no solo en términos sanitarios a nuestra población – con la campaña de vacunación masiva – sino que también apoyándola desde el punto de vista económico y social. La pandemia no ha terminado y no sabemos cuándo va a ocurrir, por ende, cualquier acción del Estado que tienda una mano debemos destacarla y procurar de que las ayudas lleguen en tiempo y forma”, dijo.

En tanto desde la seremi de Desarrollo Social, su titular, Marcelo Jélvez, explicó que a contar de este viernes 26 de febrero “estaremos interiorizando e informando a todos nuestros vecinos de los alcances y de las comunas – dependiendo de las etapas en que se encuentren – respecto de la postulación de cada una de ellas”.

Adicionalmente, el secretario regional ministerial informó que este viernes 26 de febrero “se inicia el pago del IFE y Bono Covid correspondiente al mes de febrero, donde por primera vez recibirán de forma automática, sin previa solicitud, cerca de 1 millón de personas y que son parte del Sistema de Seguridad y Oportunidades; con quienes tengan cuenta rut del Banco Estado para luego seguir durante la primera semana de marzo con los pagos presenciales en la Caja de Compensación Los Héroes y en las sucursales de Banco Estado. En nuestra región fueron 12.003 hogares que recibieron este importante beneficio de parte de nuestro Gobierno”, agregó.

Procesos

Para la extensión del beneficio se han establecido dos procesos de solicitud: entre el 5 y el 15 de marzo, para el caso del pago de marzo, y del 8 al 18 de abril para el pago del mes de abril. Al igual que en los meses anteriores las solicitudes se realizarán a través del sitio web www.ingresodeemergencia.cl.

Para el aporte correspondiente al mes de marzo, se considerará la situación sanitaria de las comunas para las cinco semanas trascurridas entre los días 25 de enero y 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

Mientras que, para el aporte de abril, se considerará la situación sanitaria de las cinco semanas transcurridas entre los días 25 de febrero de 2021 y 31 de marzo de 2021, ambas inclusive.