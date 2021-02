Durante su visita en la región, la autoridad compartió con la comunidad y comprobó en terreno, los diversos avances de los programas que el sector desarrolla en la zona.

Coyhaique.- Aprovechando cada minuto del día, desde su arribo a la región este miércoles recién pasado, el Subsecretario de Energía, Francisco López, realizó diversas actividades contempladas en su agenda.

Una de ellas tuvo lugar en la comuna de Coyhaique, donde se reunió con Sandra Cadagán, beneficiaria del programa ‘Ponle Energía a tu Pyme’. Esta iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Energía (MEN) y la Agencia de Sostenibilidad Energética, apunta a promover la eficiencia energética y las energías renovables en micro, pequeñas y medianas empresas.

El programa contó con un total de $1.000 millones a nivel nacional para implementar proyectos energéticos, entregando un cofinanciamiento de hasta $8 millones por proyecto, beneficiando a 11 emprendedores en la región de Aysén. Asimismo, surgió también como una oportunidad de sostenibilidad económica, social y ambiental, para aminorar los efectos negativos de la situación producto de la pandemia por Covid 19.

“El programa ‘Ponle Energía a tu Pyme’ fue desarrollado por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, y tenía como foco poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país en los momentos más duros de la pandemia, para que pudieran reducir sus costos de energía e implementar medidas de eficiencia energética. Asimismo, buscaba dar un impulso a las pequeñas y medianas empresas del sector energía para que pudieran continuar desarrollando proyectos, así por cada uno de los proyectos que fueron adjudicados, son dos pymes las que fueron beneficiadas”, destacó el Subsecretario López.

Otro de los puntos que resaltó la autoridad de Energía, fue que “en la región de Aysén son 11 los proyectos, por cerca de 40 millones de pesos, los que fueron beneficiados. Tuvimos la posibilidad de estar con doña Sandra Cadagán, dueña del Almacén Coyhaique, que nos mostró los paneles solares que instalaron en sus dependencias y nos contó con mucha alegría, que el consumo energético, la cuenta de la luz, ha disminuido cerca de un 30% gracias a estos paneles que fueron cofinanciados por el Ministerio de Energía en cerca de un 80%”.

El proyecto de Sandra, consistió en la instalación fotovoltaica on grid de 1,32 kWp sobre el techo de su negocio de abarrotes y papelería, abarcando un total de 10 metros cuadrados. De este modo, ahora tiene un ahorro estimado en su cuenta de electricidad de $225.000 anuales, y sus paneles solares tienen una durabilidad superior a los 25 años.

“Sobre la visita del Subsecretario de Energía, encuentro que es bueno que vengan autoridades a la región, y agradezco mucho el reconocimiento que me dieron. Los paneles solares que tengo en mi Pyme me han ayudado, puedo tener las máquinas siempre funcionando, también con las cuarentenas que hay por la pandemia, ayuda al ‘bolsillo’ y he visto el ahorro, la boleta de la luz me bajó como un 30% mensual. Ojalá hayan otros programas y más mujeres participen porque cuando nosotras nos proponemos algo, lo logramos”, comentó el emprendedora, Sandra Cadagán.

Posteriormente, el Subsecretario López junto a la Intendente Regional, Margarita Ossa; el Seremi de Energía, Juan Luis Amenábar; y la Seremi de Medio Ambiente, Mónica Saldías, se dirigió a la zona de Villa Ortega, para ver el estado de avance del primer Centro Integral de Biomasa del país, a cargo de la empresa Biopatagonia, el cual está en plena etapa de ejecución en sus dos líneas de trabajo: el centro de secado de leña y la planta de pellet de pino.

Esta iniciativa, enmarcada la Estrategia de Transición Energética Residencial que impulsa el MEN, atiende a la necesidad de avanzar en la descontaminación de las ciudades de la región, contó con un fondo sectorial del MEN de $210 millones de pesos, y benefició a tres proyectos de la región de Aysén: dos en Coyhaique, y uno en Cochrane. De esta forma, se busca fomentar la producción de leña y otros biocombustibles a mayor escala, que permitan aumentar la oferta de energéticos de calidad y con humedad menor al 25%, apuntando a la futura Ley de Biocombustibles Sólidos.

Finalmente, el Seremi de Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar, destacó que “el Centro Integral de Biomasa ha sido una gran oportunidad para que los productores y comercializadores de leña, pellet o astillas se sumen a la cruzada y, entre todos, mejoremos los estándares de leña y productos derivados de la biomasa que aborden la demanda de calefacción y aporten a la descontaminación de nuestra región”.