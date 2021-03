El nuevo recinto tiene más 1.200 metros cuadrados, que beneficiarán a más de 230 pobladores de la localidad y alrededores.

Rio Ibañez.- Actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias, en condiciones confortables para participantes y asistentes en general, se realizarán desde ahora en Bahía Murta, tras la inauguración del nuevo gimnasio para la localidad.

La infraestructura implicó una inversión que supera los $1.100 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para más de 1.200 metros cuadrados, adecuados para que en un mismo recinto cerrado y de uso público, se realicen actividades cumpliendo todas las normativas.

Tras la inauguración el viernes último, junto a la gobernadora Vanessa Vásquez, el alcalde Marcelo Santana, y el seremi del Deporte, Rodrigo Cubilla, entre otros invitados, el presidente del CORE, Sergio González, mencionó que los beneficiados son más de 230 pobladores de la localidad y alrededores.

“Estamos en una importancia inauguración, una infraestructura deportiva para Bahía Murta, que no estuvo exenta de problemas, pero que siempre tuvo la decisión clara del Gobierno Regional de seguir aportando. Aquí hay $1.178 millones, que se han acordado con mucho gusto dentro del Consejo Regional, porque sabemos que trabajando en deporte, estamos trabajando en mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestra gente”, enfatizó.

El presidente de la Comisión Cultural, Social y Deportiva, Gustavo Villarroel, remarcó la importancia de la obra. “Cada peso fiscal que se invierte en deporte, nos está entregando niños sanos, gente más activa, más dinámica y, sobre todo, llena de salud. También estamos alejando a jóvenes que, en otras circunstancias, pudieran tener los vicios naturales de nuestra sociedad. Por ello, la obligación es trabajar por ellos y entregarles esta infraestructura para actividades deportivas”, señaló.

El consejero por la provincia Washington Medina llamó a los servicios a buscar recursos sectoriales para desarrollo local. “Hoy terminamos una obra financiada casi en su totalidad por el Gobierno Regional de Aysén. Como enseñanza nos queda que con el futuro gobernador o gobernadora, tenemos que pedir todos los proyectos donde vamos a estar involucrados para que lo sectores trabajen y bajen rápidamente los recursos desde el nivel central. Estuvimos esperando 15 años este proyecto y eso no puede seguir ocurriendo con los sueños de cada una de las localidades de la Región de Aysén”

En tanto, el consejero Carlos Quintul rescató la vocación deportiva de los vecinos de Bahía Murta. “Esta es una localidad que juega mucho deporte y no tenía un espacio muy cómodo para reunirse los fines de semana, en familia y realizar alguna actividad deportiva. Hoy día, con este gimnasio que viene a cambiarle el rostro a Bahía Murta, estamos contentos porque somos autoridades elegidas por la gente y con ganas de trabajar y seguir trabajando por esta localidad”, puntualizó.

En la actividad también participó la consejera Marcia Nahuelquín, quien coincidió en la necesidad de seguir apoyando iniciativas que favorecen la práctica de actividades deportivas, culturales y comunitarias en general, tal como en Puerto Aguirre donde también se construyó un nuevo y moderno gimnasio, próximo a su inauguración.