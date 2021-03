Luego de que el financiamiento del proyecto Conectividad Productiva y Soberana fuera aprobado por el Consejo Regional, se informó a estos sectores rurales de la comuna de Coyhaique sobre los detalles de esta iniciativa.

Aysen.- A fin de dar a conocer las implicancias del proyecto “Conectividad Productiva y Soberana para 8 localidades” el seremiTT Fabián Rojas se trasladó hacia Alto Mañihuales y Río Norte en donde se sostuvieron sendas reuniones con los vecinos. Los recursos para financiar esta iniciativa fueron aprobados por el Consejo Regional por un monto que asciende a más de 7 mil 600 millones de pesos y su objetivo es dotar de infraestructura de telecomunicaciones a 8 localidades rurales de Aysén que hasta la fecha no cuentan con acceso a servicios de telefonía e Internet Móvil.

Al inicio de la gestión de este Gobierno, dirigentas de ambos sectores presentaron este requerimiento a la autoridad sectorial, con lo que se daría forma a esta iniciativa. El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Fabián Rojas aseguró que a través de estas obras se materializará un cambio considerable en la conectividad de estas localidades.

“Nos quedamos con el trabajo esforzado de años de esta dirigentes que podrán ver este proyecto que está dentro del Plan Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”, agregando lo importante de visitar a los vecinos en sus localidades ya que “muchos de ellos no tenían conocimiento de este avance, porque no hay conectividad acá. Estamos llegando con una solución para estos vecinos de una zona aislada, que sin lugar a dudas les permitirá mejorar su calidad de vida, permanecer en el territorio, en el campo. Seguimos trabajando para reencontrarnos con nuestros vecinos de las zonas rurales”, aseveró Rojas.

En Alto Mañihuales, distante a 140 km de Coyhaique y habitado por alrededor de 200 vecinos, la presidenta de la junta vecinal, María Ramírez expresó que: “nos sentimos muy contentos de que el seremi haya venido a darnos esta noticia de que vamos a tener telefonía en el sector, así que felicitar a las autoridades, a los vecinos, que nos han apoyado y a nosotros también por ser constantes para llegar a esto”.

Gladis Huenchumir, secretaria de la junta de vecinos de dicha localidad agregó: “este proyecto de conectividad digital es un orgullo para nosotros como sector. Nuestras proyecciones son que nuestros hijos sigan estudiando sin alejarse tanto de su casa, de sus padres y que puedan volver a nuestro querido Alto Mañihuales”.

En Río Norte, Isabel Cruces, Presidenta del Comité Campesino Cerro Mirador de Río Norte relató que actualmente los vecinos deben trasladarse 6 ó 8 km. para tomar la señal de rebote que viene desde Rodeo Los Palos y que, en el transcurso de la pandemia, contar con servicios de conectividad se ha hecho cada vez más necesario.

“Esto es excelente. Estoy feliz, muy contenta por esta noticia que el seremi nos trajo. Por lo menos vamos a tener señal de teléfono que acá nos hace mucha falta por nuestros hijos, nuestros adultos mayores y por temas de trabajo de los vecinos.”

En la comuna de Coyhaique, además de Alto Mañihuales y Río Norte, también fueron incluidos en esta iniciativa Emperador Guillermo y el Richard /Bajo Hondo. En la comuna de Aysén será beneficiado el sector cercano a Villa Mañihuales, El Turbio; Las Nalcas y Los Césares de la comuna de Cisnes y en la comuna de O’Higgins, Isla Central.