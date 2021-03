En la visita a la isla también estuvo Marcia Nahuelquin, quien junto a Sergio González son Consejeros Regionales de la provincia de Aysén, a la cual pertenece la comuna de Guaitecas.

Melinka.- Hasta la comuna de Guaitecas llegó el Presidente del Consejo Regional, Sergio González, junto a la Consejera Marcia Nahuelquin, ambos pertenecientes a la provincia de Aysén, se reunieron con el Alcalde Marcos Silva, ya que el edil tenía varios temas que necesitan respaldo regional.

Como prioridad en el dialogo se abordó la situación de la planta eléctrica y la necesidad de maquinaria para el vertedero, ambos requieren una solución urgente. Tal como lo plantea el jefe comunal.

“Se subió a plataforma a través de la circular 33 hace muchísimos meses atrás, lo que tenía que ver con la adquisición de maquinaria pesada, con la cual hoy no cuenta este Municipio. Tenemos dos máquinas prácticamente deterioradas, no sirven, llevan más de un mes sin funcionamiento y por lo caro que significa reparar esta maquinaria que ya tienen ocho o nueve años y que lamentablemente nunca se hicieron las mantenciones. Entonces, nos encontramos una serie de situaciones complicadas y en ese contexto hicimos la visita con el presidente del Core al galpón municipal donde esta la maquinaria, al pozo lastre donde está la otra retroexcavadora y que puedan así ver que no es un capricho, porque es una real necesidad que esta comuna”.

El Alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, expuso también a los integrantes del Consejo Regional lo que hoy ocurre con la planta eléctrica de Melinka, lo que hacen de estos dos temas, materias que necesitan apoyo urgente.

“También la visita a la planta eléctrica municipal, da cuenta de que son dos proyectos necesarios y urgentes para nuestra comuna. La maquinaria pesada, porque tiene que haber hoy en día un trabajo en el pozo lastre, un trabajo que se traduce en entregar un servicio a la comunidad, pero además, nos permite y lo que más nos preocupa es el problema sanitario, ambiental, en el sector del vertedero. Es una labor que se debe realizar dos o tres veces a la semana y ya van más de dos meses que no hemos podido intervenir ese vertedero, por lo tanto, nos complica desde la salud publica esa situación. Por ello, queremos que las autoridades regionales entiendan y agilicen un fondo de emergencia para lograr la adquisición de esta maquinaria pesada. Además, el otro tema es que nos preocupa quedar sin luz, hoy de 4 generadores tenemos apenas 2, que afortunadamente y gracias a Dios no han tenido fallas, pero estamos propensos a esa situación”.

Según lo informado por el Presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González, los temas expuestos por el Alcalde de Guaitecas, Marcos Silva, ya fueron dados a conocer en la mesa del Core, con el fin de que se aborden y se analicen posibles soluciones.

“En el caso de la planta eléctrica, tiene 4 generadores de los cuales solo 2 están funcionando, lo que produce un eventual emergencia, ante la falla de uno de estos elementos. Hemos presentado en el último Consejo Regional, la necesidad de agilizar un proyecto que ellos han presentado para la adquisición de generadores y tener el respaldo necesario para que no tengan problemas de electricidad nuestros vecinos de Guaitecas. También visitamos el sector donde se encuentra el vertedero, ahí existe otra necesidad que se plantea, como es la adquisición de maquinaria para trabajar en ese lugar y no generar, en algún momento dado, una emergencia sanitaria, que es lo que hay que tratar de evitar con un proyecto de adquisición de maquinaria, que está pendiente dentro de la revisión que está realizando el Gobierno Regional”.

El Alcalde de Guaitecas, Marcos Silva, agradeció la presencia del Presidente del Core Sergio González y de la Consejera Regional Marcia Nahuelquin, porque destacó que lo importante de las autoridades es estar en terreno, conocer las necesidades de las distintas comunas, con el fin de evidenciar las problemáticas que requieren con urgencia una solución, para que la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida.