Debido a la responsabilidad de los vecinos y vecinas de las distintas localidades de la comuna de Chile Chico en torno a la pandemia, se han podido organizar y realizar actividades dirigidas a la ciudadanía como “la feria del trueque” y otras enfocadas exclusivamente para las mujeres tanto de Mallín Grande como de Puerto Bertrand.

La encargada de la oficina de organizaciones comunitarias y de la Mujer del Municipio, Lorena Soza, se refirió a las iniciativas.

Chile Chico.- “Estuvimos en las localidades de Mallín Grande y Bertrand, donde se desarrollaron actividades principalmente dirigidas a las mujeres del sector. Estas respondieron a las solicitudes de los mismos territorios, como este año producto de la pandemia no se realizaron las iniciativas a las que estaban acostumbradas, si se recibieron las propuestas de los mismos territorios donde solicitaron ciertas actividades. El Alcalde nos solicitó que hiciéramos todos los esfuerzos para poder desarrollar las actividades, pero que también se efectúen resguardando la salud de la población ante todo”.

Daniela se encontraba de visita en el interior de la comuna y destacó que se lleven a cabo iniciativas organizadas por la Municipalidad de Chile Chico.

“Me parece que es una fantástica oportunidad que se le da a las personas de acá, porque dentro de todo lo que he visto, no hay muchas actividades por el tema de la pandemia. Pero genial, espectacular, porque nos regalonearon, hubo hartas cosas entretenidas y el lugar muy acogedor”.

Mireya, vecina de Puerto Bertrand pudo ser parte de la feria del trueque y aprovechó también de verse el tarot y cortarse el pelo, algunas de las instancias en las que podían participar las mujeres. “Estoy feliz, porque quedamos todas hermosas, bonitas y estoy muy agradecida que hayan venido a realizar esta actividad aquí, ojala siga lo mismo”.

Para este viernes en Puerto Guadal se espera realizar la feria “Fuerza de Mujer”, donde ellas podrán acceder de masajes, arreglo de uñas, corte de cabello, lectura de tarot, entre otras instancias.