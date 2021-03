Frente a la grave crisis económica generada por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, y que afecta a miles de familias chilenas, el diputado Miguel Ángel Calisto anunció su respaldo al proyecto que permite un tercer retiro de un 10% de los ahorros previsionales, argumentando que ninguna de las ayudas del Gobierno ha llegado a la clase media.

Valparaiso.- Según el legislador, quien este martes estuvo en Valparaíso en la sesión de la Cámara de Diputados., “quiero señalar de manera enfática que la gran mayoría de los diputados de la Democracia Cristiana, incluyéndome, estamos absolutamente de acuerdo en avanzar en este tercer proyecto para permitir el retiro de un 10% de los ahorros previsionales”.

“Hay muchas personas, muchas familias de clase media que tienen pequeños emprendimientos y que no han recibido ningún apoyo por parte del Estado. Es muy probable que estas familias no van a tener ningún apoyo mediante bonos o pagos, porque no califican de acuerdo al registro social de hogares”, aseguró.

Finalmente, Calisto planteó que “por estos motivos, es fundamental avanzar en este proyecto del tercer retiro de los fondos previsionales, como también es muy necesario entregar un apoyo a aquellos pensionados de las rentas vitalicias. Eso es algo que tenemos pendiente en este Congreso y que nos urge discutir, tomando en cuenta la grave crisis económica que tenemos en el país producto de la pandemia y las medidas sanitarias”.