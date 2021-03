Un trabajo focalizado y directo con 40 productores desarrollará el Instituto Forestal (INFOR), luego que el Consejo Regional de Aysén aprobara el programa Transferencia Desarrollo Productivo para el sector Silvícola de la Provincia de Capitán Prat.

Capitan Prat.- El programa implica $520 millones en 36 meses, correspondientes al Plan de Rezago Provincia Los Glaciares, buscando aumentar la productividad, rentabilidad e ingresos del sector, junto con aportar al dinamismo económico en la provincia.

En Lago Cristi, en el área de Entrada Mayer, en Villa O´Higgins, Jovan Foitzick valoró el programa. “Se ve muy bueno, muy interesante y me interesa ser parte de eso, porque esperamos mejorar la calidad de vida, diversificar nuestra oferta de productos, acceder a nuevos mercados con un producto de mejor calidad y madera elaborada; siempre hemos tenido esa idea, pero la maquinaria es cara, entonces que venga un programa para ayudar, me parece maravilloso”, explicó

El director regional de INFOR, Iván Moya, indicó que para ello habrá un profesional y un técnico guiando el trabajo orientado a mejorar el proceso de producción y comercialización de leña y madera en Cochrane.

“Sobre todo en la calidad de leña, donde vamos a tratar de aportar con técnicas de secado, producción más eficiente, partidoras, procesadora de leña. En madera, tener una cámara de secado, para entregarle valor agregado, y equipos para procesar madera seca, moldureras, forros, guardapolvos y que va a entregar mayor valor agregado a los productos que salgan de la zona, considerando su conexión con Magallanes”, detalló.

El consejero por la provincia, Carlos Campos, recordó que la Política Nacional para Zonas Rezagadas es una herramienta que busca promover la inversión del Estado, en territorios que no se han desarrollado al mismo nivel que el resto de su región.

En el caso del Plan de Desarrollo Territorio Provincia de los Glaciares, se focaliza en iniciativas y sectores que por las vías tradicionales de la inversión pública, no han logrado ser rentabilizadas, dada la baja cantidad y densidad de población; y alto costo de las inversiones.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante de la Comisión de Fomento Productivo del CORE, Rodrigo Araya, recalcó la necesidad de focalizar acciones para un desarrollo sustentable y sostenible del sector forestal, considerando que la región tiene casi cinco millones de hectáreas de bosque nativo, más de 900 mil de ellas ubicadas en la provincia Capitán Prat.