La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Transportes de la Cámara y deberá ser votada nuevamente por la sala.

Valparaíso.- Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el avance del proyecto de su autoría que permite endosar los pasajes aéreos, iniciativa que fue aprobada esta semana en la comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, quedando lista para ser votada nuevamente por la sala.

Según el legislador, “se trata de un proyecto muy importante, que busca permitir el derecho al cliente a poder endosar su ticket aéreo. Hemos visto constantes abusos por parte de las líneas aéreas cuando la gente, por algún motivo, ya sea laboral, de salud u otro, no puede hacer uso de su pasaje”.

“Nosotros hemos dicho con mucha claridad que el ticket es del pasajero, del cliente, el servicio es de la línea aérea, por lo tanto, es ilógico que estas empresas no permitan endosar ese pasaje y la gente termine perdiendo el dinero. Las líneas aéreas vuelven a vender el pasaje y ganan dos veces. Nos parece que esa lógica es abusiva y va en contra de los derechos de los clientes”, afirmó.

El legislador agregó que “esto es algo que le pasa mucho, por ejemplo, a la gente de Aysén, donde el avión es prácticamente el único medio de transporte para entrar o salir de la región. Con este proyecto, esa persona podrá transferirle el pasaje a un tercero o retractarse de la compra”.

Con respecto a los detalles de la iniciativa, Calisto señaló que “sólo podrá realizarse el endoso entre personas naturales, por una sola vez en el caso de ese pasaje y sólo tres veces al año en el caso de otros pasajes. Es decir, una persona no podrá realizar el endoso más de tres veces en un año”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “las líneas aéreas han manifestado sus cuestionamientos, pero yo espero que se agilice la tramitación de esta iniciativa y lo despachemos al Senado. Reitero, la persona paga por su ticket, sino puede usarlo, debiera tener todo el derecho de traspasarlo a terceros. Hoy lo que ocurre es que la línea aérea gana doble”.