Tras el anuncio del mandatario, la senadora por la región de Aysén fue crítica asegurando que luego de largas discusiones y anuncios “aún no hay una real voluntad para avanzar en una Reforma de Pensiones de verdad”, sostuvo.

Valparaiso.- Para la senadora Ximena Órdenes Neira la cadena nacional del Presidente Piñera fue nuevamente “jugar con la esperanza de millones de chilenas y chilenos que esperaban anuncios reales y no una repetición de lo que ya está plasmado en el proyecto”, e insistió: “resulta incomprensible hacer una cadena nacional para no reformar nada”.

Respecto los anuncios la parlamentaria recalcó que “solo el aumento del Pilar Solidario de 60% a 80% es realmente nuevo, el resto ya se ha discutido ampliamente en el Congreso, primero en la Cámara y ahora en el Senado. Por lo tanto, no podría decir que el mandatario anoche hizo realmente anuncios que vayan a reformar el sistema de pensiones en nuestro país”, indicó

Asimismo, la senadora por Aysén recalcó que será labor de la oposición revisar con detalle las indicaciones que ingrese el Ejecutivo porque “en el caso del Pilar Solidario debemos tener certeza de dónde saldrán esos recursos. Porque tal como está escrito en el proyecto original, el Gobierno propone que los jubilados usen sus recursos en el Pilar Solidario y una vez que los pensionados queden sin recursos el Estado interviene. Es decir, los propios jubilados estarán obligados a autoprestarse dinero entre ellos para incrementar su Pilar Solidario”.

Finalmente, Ximena Órdenes Neira recordó que acá hay no solo un debate técnico, sino también un debate ideológico. “Esta administración sigue pensando en cuidar a las AFPs y no en incrementar las pensiones. Desde la oposición hemos sido claros: queremos mejores pensiones y eso se logra con mayor solidaridad en ahorro colectivo y sin las AFP”, puntualizó.