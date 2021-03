El miércoles fue aprobada la idea de legislar la norma en la Cámara Alta, mientras el Presidente Sebastián Piñera presentó una batería de propuestas de mejoras.

Valparaiso.- “Las pensiones se han transformado en el gran hito, en el gran anhelo de los chilenos y chilenas”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse a la importancia del proyecto que busca reformar el actual sistema de pensiones del país.

Al respecto, Sandoval dijo que el tema es muy relevante, no solo para quienes actualmente trabajan, sino que también para las personas ya jubiladas y quienes no pudieron cotizar a lo largo de los años. “Todos quienes trabajan y hoy están cotizando, esperan jubilar en condiciones más dignas de lo que hoy se está realizando. También están aquellas personas que ya jubilaron y que también ven que sus ingresos son reducidos. Y además, está el grupo de personas que, por diversas razones, a lo largo de su vida no cotizaron y son hoy beneficiarios de una pensión solidaria”, indicó.

Por lo mismo, espera que la iniciativa se tramite “con (la) rapidez y urgencia” que amerita, recordando que ha sostenido diversos encuentros con adultos mayores, reuniones de trabajo y hecho seguimiento y levantamiento de información con especialistas de diferentes ámbitos. “(También) hemos propuestos iniciativas como el seguro de longevidad, la forma de financiar este mecanismo”, recordó.

El parlamentario además se refirió a la batería de propuestas de mejora que realizó el Presidente Sebastián Piñera en los últimos días, la que tiene cinco ejes: Fortalece el Pilar Solidario, Crea un nuevo Pilar Contributivo, Establece nueva Garantía de Pensión Mínima, Crea un nuevo Subsidio y Seguro de Dependencia Severa, e Introduce cambios en la industria de las AFP. “Esto apunta a resolver varios detalles que hoy tiene el sistema: las grandes lagunas que tienen los cotizantes en nuestro país, la desigualdad que tienen las pensiones (dependiendo) si son hombre o mujer y está también aquellas personas beneficiadas del pilar solidario, a través de las PBS, y que por diversas razones hoy ameritan y merecen una compensación a sus años de trabajo”, indicó.

En ese sentido, el legislador enfatizó que “los millones de chilenos y chilenas, jubilados y pensionados, están muy atentos a este proyecto de reforma”, esperando que se construyan los acuerdos políticos y que “dejemos de lado las diferencias políticas en este tema”.

Finalmente, para Sandoval es fundamental que se entienda que lo que está en juego “es el anhelo y sueños de chilenos y chilenas para que una vez jubilados, tengan un ingreso que les permita tener una vejez digna”.