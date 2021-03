Los equipos profesionales y técnicos de la Municipalidad trabajan en una iniciativa de similares características para Puerto Guadal.

Chile Chico.- Con la idea de crear un espacio de salud integral, el Alcalde Ricardo Ibarra ha trabajado junto a los equipos de planificación, obras y administración, con el fin de proyectar de manera seria y responsable un lugar donde los vecinos y vecinas de toda la comuna de Chile Chico puedan atender sus principales requerimientos en salud y así evitar un viaje a Coyhaique u otras zonas del país para un examen o rehabilitación, según corresponda.

Lo más reciente es el Centro Kinésico Municipal, el que gracias a la aprobación del Concejo en pleno está siendo construido con recursos municipales y al día de hoy presenta un considerable avance en la estructura base. Tal como lo destacó el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Lo que estamos viendo hoy día es la estructura gruesa de la obra, todavía no se ve lo más bonito que va a ser el acceso principal, la fachada, como va a quedar todo, el piso, los baños. Estamos muy contentos con el avance que tiene, está dentro del plazo estipulado y lo que va a significar, la esperanza para muchas personas que van a tener un lugar donde tratar sus patologías. Este centro kinésico viene a solventar una gran necesidad que tenemos, si bien el hospital a través de sus profesionales y sus equipos tratan de ayudar a las personas, no tienen todos los espacios que se requieren y esta es una demanda histórica que en unos meses más esperamos que sea una bonita realidad para toda la gente que lo necesita, con especial énfasis en los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad”.

Rodrigo Cabero, es el inspector técnico de la obra y detalló algunos de los espacios que va a contener el Centro Kinésico Municipal, edificio que lleva cerca del 50% de su estructura construida.

“El centro kinésico lleva alrededor de un 40, 50% de avance en estos momentos, algo que no se nota mucho porque se está haciendo todo lo que es la estructura exterior, cubierta, techumbre, muros divisores, cortafuegos, todo eso ya está listo. Ahora, empezamos con el tema de forros, en estos momentos se ve toda la aislación de la estructura y pretendemos terminar lo antes posible. Es un edificio que va a contemplar, una sala de gimnasio kinésico, dos baños, uno para discapacitados y otro de uso universal, un vestíbulo para el personal que va a trabajar acá, una bodega, una sala de recepción y un segundo piso para la persona que cuide”.

El Centro Kinésico Municipal será parte de la Clínica de Salud también administrada por la Municipalidad de Chile Chico y las proyecciones son construir un espacio de similares características en Puerto Guadal, que atienda los requerimientos en rehabilitación musculo esquelético del interior de la comuna.