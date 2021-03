Un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, fue el anuncio realizado la jornada de este lunes por parte del Presidente Sebastián Piñera acompañado de los Ministros de Justicia y DD.HH Hernán Larraín, y de la Mujer y Equidad de Género Mónica Zalaquett, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Aysen.- Lo que se traduce en que, quienes integren la base de datos del Registro Nacional, sufrirán una serie de consecuencias en su diario vivir, ya que se establecerán obligaciones para una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, imposibilitando el acceso a diferentes prestaciones a los deudores alimenticios.

Respecto a este importante anuncio, la Intendenta Regional Margarita Ossa Rojas señaló que “Es un avance sustancial el proyecto de ley que hoy ha anunciado el Presidente Sebastián Piñera, pues busca poner término al no pago de pensiones de alimentos a través de importantes restricciones para aquellos que son deudores de sus responsabilidades. Podemos decir que esto también es una forma de reivindicar los derechos de los niños y niñas de nuestro país”.

La elaboración de este proyecto es fruto de una mesa de trabajo, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que estuvo conformada por los tres poderes del Estado y por destacados representantes del mundo académico.

En tanto, el Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto explicó que “tanto el registro de deudores de alimentos como la batería de restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones del Estado, constituirán herramientas efectivas que motivarán a aquellos alimentantes que se encuentren en mora, a cumplir con su obligación, logrando en dicho sentido un sistema más ágil, eficiente y económico, en el cual no se tendrá la necesidad de realizar sucesivas presentaciones judiciales”.

De acuerdo a datos entregados por el Poder Judicial, casi un tercio de las causas que conocen los Tribunales de Familia corresponde a pensión alimentos. En este sentido, históricamente el sistema de cobros se ha movido desde la lógica de las sanciones (por ejemplo, a través de arrestos), los que, en la práctica, no incentivan al pago de las pensiones. Con este proyecto se busca cambiar dicho eje, a través de la incorporación de sanciones de carácter patrimonial para los deudores.

Mientras que la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Bárbara Ortúzar señaló que “hoy el Presidente Piñera hizo un importante anuncio en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que es la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, proyecto que busca erradicar el incumplimiento de pago que se ha ido normalizando en nuestra sociedad, como Ministerio valoramos enormemente aún más a todas estas mujeres, que tienen que luchar solas por sacar adelante a sus hijos, y esperamos que con este registro podamos eliminar esta cultura de no pago”.

Finalmente, cabe mencionar que dentro de los aspectos que contempla dicha iniciativa están, que dicho registro incluirá aquellos alimentantes que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivos o cinco discontinuas, al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda, durante el proceso devolución de impuestos, la Tesorería también retendrá parte del dinero que se adeude, si el deudor vende su inmueble o su vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso, solo en la medida que se les acredite que con las ganancias se pagarán los alimentos, no se les otorgarán licencias de conducir ni pasaportes, a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos, se retendrán las remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, cuando tengan deudas alimenticias, entre otros.