El cometido de los funcionarios se enfocó en el trabajo técnico de medición de los inmuebles fiscales y reuniones con sus ocupantes.

Capitán Prat.- Durante tres días la Seremi de Bienes Nacionales, Ana María Mora y un equipo técnico recorrieron las comunas de Cochrane y Tortel, para realizar atenciones de público, mesurar terrenos de usuarios del Ministerio y participar de reuniones con autoridades regionales y comunales en torno al Plan de Desarrollo Territorial en la Provincia de los Glaciares. Esta última iniciativa, comprende un completo programa de inversión de aquí al año 2027, en áreas de infraestructura, conectividad, fomento productivo y ordenamiento territorial.

“Para Bienes Nacionales el trabajo en terreno es vital y es en esta época en la que debemos aprovechar de estar cerca de nuestros usuarios, logramos atender unos 15 casos, algunos de ellos de pobladores que por años no han podido regularizar sus tierras y que ahora comenzamos a resolver con tramitaciones en curso, como es el caso de Erna de Colonia Norte y de don Olegario del sector Steffens en Tortel. También tuvimos la oportunidad de ser parte de la reunión en la que se abordaron los avances y proyecciones del Plan de Zonas Rezagadas, muy importante para la provincia Capitán Prat y que en los próximos siete años busca invertir cerca de 124 mil millones de pesos, donde nosotros como Bienes Nacionales seremos un aliado especial en cada una de las iniciativas que requieran de tierras fiscales, tal como lo instruyó el ministro Isamit”, detalló Ana María Mora.

El primer caso atendido en este recorrido fue el de Erna Cárdenas, quien busca regularizar el terreno de su madre en el Sector Colonia Norte a orillas del Río Baker. “A los años que llevamos intentando legalizar nuestra situación hemos visto que ahora, estando la Seremi Ana María Mora, se han visto más avances en el tema de poder regularizar el terreno fiscal, veo que ella con su equipo trabajan bien en terreno, es decir, nos explican donde dejan un punto para hacer una medición y así lograr tener una línea de cierre definitiva. Encuentro bueno su trabajo, su equipo sube los cerros, de hecho, ahora nos encontramos a varios metros de la carretera para continuar con las mediciones”, describió.

Un caso similar al de Erna y su familia es el de Olegario Hernández, quién llegó a radicarse durante el año 1982 al sector Steffens, cercano a Caleta Tortel. Por esos años como cuenta, comenzó a dedicarse de lleno a la extracción de madera y carpintería, por lo que está a la espera de poder contar pronto con el título de las tierras que ha trabajado prácticamente la mitad de su vida. “He tenido muchas preocupaciones porque siempre uno trabaja y trabaja y se pregunta -esto cuándo irá a ser mío- porque si usted no tiene el dominio de la tierra no es dueño y no puede hacer las cosas como las piensa. Yo hice el trámite como corresponde y han pasado muchos Seremis y muchas autoridades, yo siempre con la esperanza y con la tranquilidad de tener el título de esas tierras, ahora agradezco a la nueva autoridad porque mis papeles están avanzando y pronto podré contar con el título”.

En otro ámbito, Bienes Nacionales a través del arriendo de inmuebles apoya diversos emprendimientos, como el de Jimmy Valdés, quien lleva diez años trabajando como operador turístico en la comuna de Cochrane, especialmente en los destinos: Cerro San Lorenzo (Bien Nacional Protegido) y Glaciar Calluqueo. “Estoy muy esperanzado en el trabajo que se está haciendo para lograr consolidar este destino turístico, este es un muy buen escenario para quienes recorren la Carretera Austral, es por ello, que actualmente se está planificando potenciar el mirador al glaciar con un café y nuevos senderos, esperamos con mucha ansiedad que esto se efectúe ya que sería un tremendo aporte para la comuna, incentivando una mayor cantidad de visitas y más empleos”, actualmente Jimmy está en proceso de renovar su arriendo y así regularizar las instalaciones que le permiten operar en la zona.