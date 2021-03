El Alcalde Ricardo Ibarra, firmó contrato con la empresa Sociedad Dual Service SPA, entidad que se adjudicó las obras de “mejoramiento de luminarias en Chile Chico y sector Chacras”, lo que permitirá pasar del antiguo sistema a uno más moderno y eficiente como es la iluminación led.

Chile Chico.- Esto va a significar un cambio radical en la “ciudad del sol”, iniciativa que junto con dar mayor luminosidad, permitirá entregar una mejor sensación de seguridad. Además, en una segunda etapa considera el mismo cambio en Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand, señaló el edil.

“Es un hito muy importante la firma de este contrato con la empresa que se adjudicó la licitación, por el cambio de luminarias del sector Chacras y Chile Chico. Esta es la primera etapa de este proyecto que nosotros ambicionábamos, soñábamos en que sea en toda la comuna, la primera atapa corresponde a Chile Chico como localidad y callejones del sector Chacras. La segunda etapa que esperamos salga lo más pronto posible, corresponde a Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand, así es que, estamos muy contentos, muy conformes con este avance súper importante en cuanto a que las calles en la noche van a poder tener mayor luminosidad, mayor seguridad, una ciudad mucho más moderna que avanza hacia el desarrollo”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, agregó que confía en la voluntad de la Subdere, que en los próximos meses libere los recursos para la segunda etapa que ya fue diseñada por el área de Secplac Municipal y que permitirá replicar el mismo proyecto en las localidades del interior.

“La segunda etapa corresponde a las localidades del interior, que aun todavía la Subdere no nos ha entregado el financiamiento, pero está en la última revisión. El compromiso de la Subdere es que también nos va a entregar el financiamiento, para que toda la comuna, sea led. Este proyecto tuvo una vuelta bastante larga e incomprensible, en el sentido de que estuvo mucho tiempo en el Ministerio de Energía. Finalmente tras conversaciones con la Intendenta de la época, logramos sacarlo de ahí porque no avanzaba ni tenía el financiamiento que se requería y por último fue financiado por la Subdere con fondos del Gobierno Regional de Aysén”.

La empresa que se adjudicó el proyecto licitó por un monto de $120 millones de pesos y los recursos en total para esta primera etapa consideran un total de $161 millones. Por lo tanto y luego de las consultas a la Subdere, se utilizará el remanente para dar cobertura a otras calles o sectores que no estaban incluidos en esta primera etapa del recambio de luminarias en la comuna de Chile Chico.