“Tenemos que terminar con el abuso de las líneas aéreas”.

Coyhaique.- Un nuevo paso legislativo dio el proyecto que permite el endoso y retracto de los pasajes aéreos, esto tras ser aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y despachado al Senado, hecho que a juicio de uno de los autores de la iniciativa, el diputado Miguel Ángel Calisto, se trata de “una gran noticia, porque quienes vivimos en las zonas australes sabemos muy bien el abuso que muchas veces cometen las líneas aéreas”.

Según el legislador, “este proyecto, que es la fusión de distintas iniciativas presentadas por parlamentarios de Zonas Extremas, busca combatir el abuso histórico de las aerolíneas. El avión es muchas veces la única alternativa para salir de nuestra región, por lo que necesitamos con urgencia que se valide y garantice el derecho de propiedad que tenemos los consumidores por el ticket”.

“El servicio es de la línea aérea, pero el ticket es del pasajero, porque él lo pagó. Por eso es tan importante garantizar que, si el pasajero no puede viajar, pueda informar con 48 horas de anticipación el endoso del pasaje a un tercero, como también el derecho a retracto. Si yo no puedo viajar, podré solicitar que la línea aérea me devuelva lo que pagué por mi pasaje”.

Este proyecto pasó al Senado, donde esperamos que también se apruebe rápidamente y pueda salir como ley. No es posible que un pasajero que no puede usar su pasaje finalmente termina perdiéndolo, mientras la línea aérea gana doble, porque puede revender el cupo. Este tipo de abusos tenemos que terminarlos en Chile”.