Es en la actual administración municipal de Chile Chico, donde nace el programa “Turismo Popular”, una iniciativa que permite a vecinos, vecinas y turistas conocer de forma gratuita los distintos atractivos de la comuna y ser parte de un trekking, cabalgata o alguna actividad en el lago.

Desde el mes de marzo cada año es posible que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, puedan sumarse a la aventura y a maravillarse con espacios desconocidos, donde la naturaleza se encarga de asombrar a cada de los que se suman a este programa municipal. El encargado de turismo de la casa edilicia, Alejandro Sanhueza, destacó los cuatro años que cumple la iniciativa.

“Estamos de aniversario, estamos contentos porque cumplimos 4 años de este exitoso programa de turismo popular, donde buscamos promocionar a la comuna en distintos aspectos. Una de las estrategias que ocupamos es mostrar primero a nuestros propios vecinos de la comuna, que es lo que tenemos en algunos de los sectores o de las cuatro localidades grandes que comprenden la comuna de Chile Chico”.

Alejandro Sanhueza, informó también que en el desarrollo del programa “Turismo Popular” se han logrado movilizar a más de mil personas, quienes han disfrutado al máximo de esta iniciativa municipal.

“Ya hemos logrado movilizar más de mil personas a lo largo de toda esta hermosa comuna, potenciando el Parque Patagonia aquí en Chile Chico a través del trekking en la ex reserva Jeinimeni, Valle Lunar, Cueva de las Manos, el deporte ligado a la actividad campera en Mallín Grande precisamente con las cabalgatas, el sector del Furioso hemos realizado jornadas de trekking. También se potencia todo el turismo ligado a lo sustentable en Puerto Guadal, el turismo de aventura en Puerto Bertrand”.

Teresa Millacari, es una de las participantes en las más recientes jornadas de turismo popular y destacó haber sido parte de una aventura a través del rafting.

“Para mi esta experiencia va a ser inolvidable, porque nunca había hecho rafting y me pareció lo más maravilloso, me voy encantada e invitaría a la gente que venga y conozca una parte muy maravillosa y encantadora como es Puerto Bertrand. Todo fue genial y me parece muy bien, así es que, muchas gracias al alcalde Ricardo Ibarra, que tuvo la iniciativa de que pudiera la gente de Chile Chico venir y gozar de esta maravilla”.

En los próximos días se darán a conocer las fechas y sectores donde se realizarán las nuevas jornadas de “Turismo Popular”, que impulsa la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, a través de su oficina de deportes y turismo.