En los últimos días, la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Alta inició el trámite del proyecto presentado por el parlamentario, que eleva las sanciones por el mal uso del GPS en embarcaciones pesqueras,

Aysen.- “La pesca ilegal se ha transformado en un dolor de cabeza en nuestra región de Aysén”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse a la importancia de tomar medidas acordes a esta realidad.

El parlamentario señaló que los numerosos y reiterados decomisos, a partir de las fiscalizaciones que hace Sernapesca y la Armada han puesto de relieve el enorme daño que provoca este tema en nuestra región, especialmente a los pescadores artesanales de la zona, de quienes destacó su responsabilidad en el resguardo de los recursos. “No es lógico ni legítimo, que venga gente de otras regiones que faltan a todo procedimiento a hacer esta pesca ilegal, tan dañina”, recalcó.

“Hablábamos con el dirigente Carlos Torres, de Cisnes y Gala, con Marcos Coronado, con Luis Coloane, José Mayorga, con la gente que trabaja en nuestra región haciendo de esta actividad su sustento. Esta pesca ilegal hay que enfrentarla y si bien es cierto hay normas que establecen faltas, penas y multas, esto ha sido reiterado. Son sucesivos los actos”, agregó.

Y es con el fin de enfrentar de manera concreta este problema, es que hace unos días el parlamentario presentó un proyecto de ley para elevar las sanciones en materia de mal uso de los GPS en embarcaciones pesqueras, el cual comenzó a ser tramitado en la última sesión de la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Alta.

Tener los dispositivos en correcto funcionamiento, explicó el parlamentario, implica etre otros beneficiios, el dar valor agregado a los recursos pesqueros, a través de la acreditación de origen legal; apoyar la prevención y erradicación de la pesca ilegal; seguridad de la navegación y de las actividades pesqueras; y control de las vedas por áreas, cuotas de captura, etc. “Por eso ingresamos este proyecto para que aquel armador, ya sea industrial o artesanal, que haga uso malicioso del GPS tiene que tener no solo una multa, sino que también se eleven las penas e incluso la caducación de la matrícula.”, puntualizó.

Para Sandoval el tema reviste importancia más cuando cada cierto tiempo se identifican embarcaciones ilegales operando en sectores no autorizados, recordando que en junio de 2020, según Sernapesca, se detectaron un total de 53 naves artesanales (23 de ellas de Los Lagos), operando de manera ilegal en la zona norte de la región de Aysén. “Son muchos los actos de esta naturaleza y hay que enfrentarlos y resolverlos porque hay que proteger nuestros recursos regionales y la fuente de sustento de los pescadores artesanales de nuestra región de Aysén”, indicó.

Cabe señalar que a través de la misma comisión de Intereses Marítimos, el legislador solicitó se oficie a la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), para conocer un detalle pormenorizado de las acciones de fiscalización realizadas por la Armada y Sernapesca, en los últimos cinco años, además de pedir una evaluación de las medidas que se han implementado para enfrentar la pesca ilegal.