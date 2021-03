Producto de la pandemia, son muchos los jóvenes que no han podido cerrar el año 2020, principalmente por la suspensión de las prácticas profesionales. Ante esto, el legislador pidió a Junaeb evaluar una postulación especial.

Coyhaique.- Consciente de la preocupación que tienen cientos de estudiantes universitarios que no han podido cerrar el año 2020 producto de la pandemia, lo que ha derivado en su imposibilidad de postular a las distintas becas regionales, el diputado Miguel Ángel Calisto le pidió al Director Nacional de Junaeb que exista mayor flexibilidad y se evalúe la posibilidad de una postulación especial para quienes estén en estos casos.

Según el legislador, “me reuní con el director nacional de Junaeb para plantearle una inquietud que tienen muchas familias y estudiantes de la región. Producto de la pandemia, muchos estudiantes no han podido cerrar el año 2020 principalmente porque no han podido realizar sus prácticas profesionales, las que en la gran mayoría de los casos ha sido suspendida o postergada”.

“Mientras no terminen su práctica, tampoco van a recibir la beca porque no pueden presentar el certificado de aprobación de ramos. Por lo tanto, le hemos pedido a la Junaeb, que en estos y otros casos similares, se pueda generar una excepcionalidad para aquellos estudiantes que están a la espera de una solución para terminar el año 2020”, afirmó.

Calisto declaró que “la gran mayoría de estos estudiantes están fuera de la región y ya iniciaron el año 2021 y necesitan la plata para pagar los arriendos, su comida y los aranceles, por lo tanto estamos en un estado de latencia. Le hemos explicado al Director Nacional que hagan una excepcionalidad, porque Junaeb pareciera no estar entendiendo la situación que viven los estudiantes”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “esperamos que desde Junaeb den una señal positiva y puedan darle una solución a estos jóvenes y familias que no han podido terminar el año 2020 y no tienen ninguna claridad con respecto a sus becas. Es importante que aquellos que aún no han hecho llegar sus documentos y que ya cerraron el año 2020, lo hagan lo antes posible para que reciban con prontitud el beneficio”.