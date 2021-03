En medio del inicio de las campañas para las próximas municipales, Ricardo Ibarra Valdebenito, candidato a la reelección por la comuna de Chile Chico, encabezó la “Caravana por la Unidad”, con la señal de que estos días deben sin descalificaciones, sin odiosidades ni menos enemistarse entre vecinos y vecinas, ya que, después del 11 de abril “todos volveremos a ser comunidad”, señaló Ibarra.

Chile Chico.- El candidato contó con el apoyo de representantes de los distintos partidos de oposición y principalmente de la comunidad que cree que Ricardo Ibarra se merece un segundo periodo por las positivas acciones, proyectos e iniciativas que se han desarrollado en distintos puntos de la comuna y que están centrados en las personas.

“Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, manifestando una vez más que necesitamos la unidad del pueblo y eso es lo que queremos transmitir a través de caravana, invitando a la gente a participar democráticamente del proceso eleccionario, todos debemos asistir a votar. También un llamado a respetarnos, a querernos, a no hacer de esto una oportunidad para odiarnos, para dividirnos, sino que todo lo contrario, porque para que la comuna crezca y se desarrolle necesitamos unidad. Solamente agradecer a todos y cada uno de quienes nos acompañaron hoy día y creen en este proyecto de una comuna mejor, muchas, muchas gracias”, comentó Ricardo Ibarra.

Teresa Aguilar es Concejala y va a la reelección por el Partido Socialista, confiada en que junto a Ricardo Ibarra han hecho un trabajo pensado en las personas y en una comuna mejor.

“Más que agradecida, contenta, porque la cantidad de gente que acompañó a nuestro Alcalde fue bastante buena, mucha gente saludando, así es que, de verdad la gente si esta con Ricardo Ibarra. Porque vamos por más, vamos a seguir trabajando todos en unión, así es que, hay que dar la pelea no más. Yo le pongo el pecho a las balas, no tengo miedo a nada y siempre con mis manos limpias, porque así trabajo yo”.

Mario Figueroa, es candidato a Concejal por la Democracia Cristiana y se mostró feliz del respaldo ciudadano tanto a Ricardo Ibarra como a él en este nuevo desafío político.

“Esta caravana nos deja llenos de ilusiones, de alegría, de poder seguir trabajando por Chile Chico comuna, en cada territorio, en cada sector donde existe un vecino, una vecina que lo necesita. Esta gestión se ha caracterizado por ser una gestión humana, sencilla, con cercanía a la gente. Por ello, el próximo 10 y 11 de abril no se equivoque, Ricardo Ibarra Alcalde, Mario Figueroa Concejal, para seguir trabajando por la unidad y el desarrollo inclusivo de toda la comunidad”.

Patricia Gallardo, es una vecina y dirigenta social que busca ser parte del Concejo Municipal en su calidad de independiente apoyada por la Democracia Cristiana y cree que Ricardo Ibarra Valdebenito se ha ganado un segundo periodo por el trabajo con la comunidad.

“La mayoría de los vecinos salió a demostrar su apoyo a nuestro candidato Ricardo Ibarra, sin duda, la mayoría del pueblo está contenta con los cuatro años de gestión que él sostuvo. Y por supuesto que queremos un periodo de cuatro años más para seguir trabajando, también los invito a que los días 10 y 11 de abril me apoyen, mi nombre es Patricia Gallardo voy como candidata a Concejala. Quisiera pedirle a los vecinos que me apoyen, ya que me considero una persona siempre luchadora y con ganas de trabajar por la gente”.

Yessica Báez, es una vecina de la comuna de Chile Chico, dirigenta social y artesana, por ello, destaca el enorme trabajo que ha desarrollado el Alcalde Ricardo Ibarra, con gran cercanía a las organizaciones y a la ciudadanía, por ello, debe continuar, afirmó.

“Un Alcalde muy cercano, que trabaja con su gente, trabaja con las organizaciones, se preocupa de la parte social, así es que, hay que apoyarlo. Apostó por las artesanas, eso es lo bueno, por eso estamos nosotros acá, porque queremos seguir trabajando con el Municipio, que nos apoyen para seguir saliendo adelante y en ello don Ricardo es un líder, un líder muy positivo y merece continuar”.

Willy Vega es profesional de la soldadura y es uno de los protagonistas en ejecutar las letras volumétricas de Chile Chico, Rio León y pronto de Guadal y otras localidades de la comuna. Destaca en Ricardo Ibarra, un colega de trabajo, una buena persona y que debe continuar liderando el Municipio.

“Merecemos un segundo periodo junto al Alcalde, se han hecho buenas cosas, él es una buena persona, humanitario, con muchas ganas de ayudar a la comunidad, lo que no se hizo antes, lo hizo él en cuatro años. Porque su propósito siempre ha sido construir una sociedad más cercana y que todos se unan como lo estamos logrando ahora”.

“Si se pudo” y “vamos por más”, son las frases que identifican la campaña a la reelección de Ricardo Ibarra Valdebenito como Alcalde de la comuna de Chile Chico. Sus principales ejes son el trabajar por las personas en temas como salud, educación, oportunidades para niños y jóvenes y adultos, conectividad, vivienda, descentralización, inclusión, respeto y apoyo real a los adultos mayores, recuperación de espacios públicos, turismo, deporte, cuidado al medio ambiente, tenencia responsable de mascotas, soberanía alimentaria, que Chile Chico sea el vergel de la Patagonia. Y lo más importante es que, siempre los diversos temas deben contar con la participación y opinión de la comunidad.