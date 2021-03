La parlamentaria ocupará el cargo que dejó vacante el senador Alfonso De Urresti. “Es una gran responsabilidad, porque hoy nuestro país tiene que tener un enfoque ambiental, la crisis mundial nos obliga a hacerlo y el Senado no puede estar ajeno a este desafío”, indicó.

Valparaiso.- Por la unanimidad de la comisión la senadora Ximena Órdenes Neira fue electa presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Senado. De esta forma, esta se transforma en la segunda instancia que la parlamentaria por la región de Aysén preside en el Congreso. Anteriormente, estuvo en la testera de la comisión de Obras Públicas.

“Nosotros decimos que Aysén es reserva de vida, pero debemos dar testimonios de eso y eso requiere cambios y parte de esos cambios son legislativos y espero ser una persona que haya sido bien activa para para propender a esos cambios”, y agregó: “También entiendo que esos cambios no se hacen solos y que todos tenemos un rol acá”.

También la parlamentaria tuvo palabras de agradecimiento al ex presidente Alfonso de Urresti. “Quiero agradecer a la secretaria ejecutiva, en especial al ex presidente de la comisión, le vamos a dar continuidad a ese trabajo y estoy confiada que con la ministra Schmidt vamos a tener un trabajo coordinado y bien articulado”.

En tanto, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló: “quiero felicitar en su rol de presidenta de la comisión de Medio Ambiente, senadora Ximena Órdenes, estoy segura que con su capacidad podremos avanzar en muchos temas pendientes”.

La presidencia de la senadora Ximena Órdenes Neira llega en un momento donde la paridad de género al interior del Senado está tomando fuerza. Por ejemplo, las instancias de Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, y Vivienda y Urbanismo, hasta ahora eran solo conformadas por hombres, pero esta situación está en cambio y se están incorporando senadoras a estos grupos de discusión.

“De un tiempo a esta parte las mujeres hemos sido tenaces en defender nuestro espacio en la sociedad civil, en la vida laboral y ahora, también en la política y el Congreso no podía quedar ajeno a esta realidad”, dijo la senadora Órdenes.

Finalmente, la parlamentaria destacó que “seremos muchas las senadoras que ocuparemos cargos de presidencia en esta legislatura, partiendo por nuestra futura presidenta del Senado Yasna Provoste, y las senadoras Rincón, Aravena y Goic que encabezarán las comisiones de Hacienda, Economía y Trabajo respectivamente”, puntualizó.