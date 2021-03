La escuela básica de Chile Chico albergó la primera jornada de dos que son parte del Diagnóstico Participativo de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), que es una articulación de la oferta multiprogramática del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), que tiene como objetivo generar un proceso creciente en los territorios de inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones.

La instancia estuvo encabezada por la Directora Regional de Senadis Karina Riquelme Peña, quien explicó que “el objetivo del diagnóstico participativo en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo es conocer las principales problemáticas, fortalezas y brechas en materias de gestión municipal inclusiva de las personas con discapacidad, así como también priorizar aquellas que resulten de mayor urgencia para la comunidad”.

La autoridad también valoró la disposición del municipio “para fomentar las temáticas de la discapacidad desde una perspectiva integral, por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial, para reorientar y/o profundizar las políticas inclusivas de desarrollo del gobierno comunal”.

Lorena Soza Hernández Encargada de Organizaciones Comunitarias, Equidad de Género e Inclusión de Chile Chico, detalló que “la instalación de esta estrategia es un tremendo avance. La comuna y la municipalidad han venido trabajando los temas de inclusión, pero de manera aislada, separados por áreas y departamentos, lo que no tienen el impacto que necesariamente se requiere que tenga para todos en general, porque no estamos hablando sólo de personas con discapacidad, sino de sus familias y su entorno. El poder hacer este diagnóstico nos permite pensar en hacer una labor que efectivamente responda a los requerimientos de las personas, porque pretendemos que ellas no sólo nos digan sus necesidades sino también aporten con las soluciones”.

La pauta metodológica de la actividad contó con dos módulos. En el primero de ellos se discutieron temas generales desde la perspectiva del trabajo municipal realizado y, en el segundo, se abordaron materias como Salud, Autonomía y Dependencia; Educación, Atención temprana y Rehabilitación Infantil; Inclusión Laboral; Cultura, Deporte y Recreación; Participación y Diálogo; Promoción de Derechos y Acceso a la Justicia, y finalmente Accesibilidad Universal.

Marcelo Jélvez Cárdenas, Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, que también participó del diagnóstico, expresó que “con esta actividad participativa se busca facilitar la reflexión respecto del desarrollo de la temática de la inclusión en la discapacidad de la comuna. Hay que considerar que este tipo de acciones han propiciado, por ejemplo, circuitos turísticos inclusivos en otras regiones, lo que perfectamente se puede replicar en Chile Chico dadas las condiciones naturales con las que cuenta. Asimismo, el gobierno comunal y la ciudadanía se hacen parte del diseño y perfeccionamiento de sus propias políticas y prácticas inclusivas”.

El siguiente Diagnóstico Participativo se llevará a cabo el sábado 20 de marzo en la ‘Ciudad del Sol’.

Tras la actividad, la Directora Regional de Senadis y el Seremi visitaron a algunas familias de Chile Chico para conocer de primera mano su situación y ver cómo, desde sus respectivas reparticiones, pueden apoyarlas. En las visitas se sumó la Gobernadora de General Carrera Vanessa Vásquez y el Secretario de Vivienda Diego Silva que también comprometieron gestiones con los usuarios.