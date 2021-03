El director regional del Serviu, Nelson Quinteros, se refirió a los problemas que presentan varias viviendas en Chile Chico y donde los afectados se están organizando porque han señalado sentirse cansados de puros “parches” y exigen soluciones concretas.

Chile Chico.- Según la autoridad sectorial los problemas que se arrastran por años, ya estarían solucionados y que ahora se han presentado nuevos casos, los que no superan las 10 viviendas.

“El problema de las casas de Chile Chico, tiene que ver con la falla y el agrietamiento de los revestimientos de piso interior, eso genera cierta confusión, puede ser o no asentamiento. Nosotros esto lo vivimos en alrededor de 60 casas hace un tiempo atrás y ejecutamos todas las reparaciones necesarias. Lo que pasa es que, el problema se reiteró en al menos 10 casas, donde ya hicimos el levantamiento a través de nuestro delegado provincial que estuvo allá hace una semana atrás”.

Nelson Quinteros, afirmó que ya tiene en su poder un informe del problema más reciente y manifestó que pronto irán a Chile Chico junto al Seremi de Vivienda, para que nuevamente se evalúe el tema y dar una solución a las familias.

“Tengo el informe y vamos a ir prontamente con el Seremi a evaluar las casas allá en terreno, para darle una solución, la que pasa por ejecutar las posibles garantías o buscar alguna modificación que termine con el problema de raíz, en eso estamos. Estamos evaluando y la próxima semana vamos a ir a ver in situ el terreno y vamos a conversar con las familias para una solución ya definitiva”, señaló el director regional del Serviu.