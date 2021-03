Este viernes 26 y en el acceso lateral de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, frente a la Plaza de Armas de Coyhaique, se desarrollará la primera edición de la “Feria Mujer Emprendedora Aysén” del año 2021. La actividad que a partir de las 12:00 abrirá las puertas al público, incorpora diversos rubros y se gesta como un pacto de colaboración y compromiso con las emprendedoras regionales “Es impresionante como la suma de voluntades permite que nuestra Agenda Mujer tome fuerza y materialice espacios que, como este, gracias al compromiso de la Seremi de Bienes Nacionales nos abren la puerta para desplegar un lugar de comercialización de productos elaborados por mujeres. Es importante considerar que dada la pandemia no habíamos logrado realizar estas emblemáticas Ferias y hoy vemos con esperanza la apertura de este espacio que, en colaboración con el Seremi de Minería, Gobernación e Indap nos permiten ayudar a fortalecer estos emprendimientos femeninos” indicó Bárbara Ortuzar Seremi de la Mujer y la Equidad de Género.

El evento, que es posible realizar con el apoyo de diversas entidades gubernamentales, inéditamente cuenta con la participación de mujeres privadas de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) entre las expositoras. Artesanas, emprendedoras que pese a estar en esta situación, continúan elaborando sus productos en busca de colaborar con la economía familiar, y que, apoyadas desde gendarmería, a partir de este evento podrán exhibir y vender sus productos con su apoyo y colaboración. “Una de las primeras actividades con motivo del mes de la mujer, fue la visita a la sección femenina del CCP Coyhaique, en donde se asumió este compromiso, otorgar un espacio para la comercialización de los tejidos que las internas producen, por lo que estamos muy contentos de que se materialice en esta Feria de Mujeres Emprendedoras, dando una real oportunidad de generar ingresos a las usuarias” señaló el Seremi de Justicia Luis Prieto.

Camila Espinoza, una de las participantes del evento complementa “Pajarera es una marca enfocada en la experimentación y desarrollo de productos DecoHogar. Todo hecho a mano y con Amor. Con la contingencia actual, he tenido que buscar otras formas para estar vigente, encontrar la alternativa de seguir cerca de mi público objetivo y que se abran nuevas oportunidades de venta para poder seguir adelante con mi emprendimiento. Las redes sociales, han servido mucho para estar más conectados, al igual que las alianzas que he formado con otros emprendedores, promoviendo en unión y tratando de masificar todos nuestros productos. La contingencia actual, me ha llevado a replantear mi marca, tiempo de mejorar y modificar falencias que podían existir, por lo que ha sido una instancia para mejorar, crecer y dar un giro a la empresa. Volver a tener ferias nos abre una oportunidad para estar más conectados con nuestros clientes, volver a estos espacios de comercialización, como los abiertos por la Seremi de la Mujer son una excelente iniciativa”.

“Como Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, estamos trabajando junto a la Seremi de la Mujer un convenio de colaboración para apoyar a las mujeres emprendedoras, artesanas que quieren exponer sus productos. Nosotros tenemos un terreno al fondo de nuestro edificio, que da para la calle Subteniente Cruz, cercano a la plaza. Creemos que es un lugar muy adecuado para que nuestras mujeres puedan allí exponer sus trabajos y con eso generar ingresos, hacer que la economía circular funcione y así también llevar ingresos al hogar y con ello mejorar la calidad de vida de las familias que también lo están pasando mal con esto de la pandemia” manifiesta la Seremi Ana María Mora.

Por su parte Julio Zuñiga complementó “Como Seremi de Minería, mantenemos un convenio permanente con la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, gracias a la Mesa Mujer y Minería que ejecutamos en la región de Aysén, hoy queremos seguir sumando fuerzas y apoyándolas con el proceso de empoderamiento de las mujeres, que sabemos que con estas ferias aportaran con un espacio y una vitrina para comercializar sus productos”

Finalmente, Bárbara Ortuzar representante de la cartera Mujer y Equidad de Género en la región finalizó “invitamos a todas las personas a que, con las medidas de resguardo a la salud correspondientes, se acerquen a este espacio donde podrán acceder a productos diversos y de calidad. Son muchas las emprendedoras de Coyhaique y otras localidades que los esperan este viernes desde las 12 frente a la Plaza”.

Las emprendedoras que deseen participar de estas actividades y otras organizadas por esta Secretaria Regional deben escribir a minostroza@minmujeryeg.gob.cl o llamar al 22 519 2515.